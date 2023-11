Giá sầu riêng Monthong Thái tăng vọt

Các kho hàng ở miền Tây và Tây Nguyên đang thu mua sầu riêng Monthong Thái trái vụ với giá lên tới 150.000 đồng một kg, tăng 25-30% so với đầu tháng.

Các thương lái thu mua sầu riêng tại các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên, cho biết tuần qua, giá sầu riêng trái vụ liên tục lập đỉnh mới. Trong đó, sầu riêng Monthong Thái có mức tăng mạnh nhất.

Hàng loại A (2-5 kg một trái) có giá tại kho (giá được cân đóng tại kho của doanh nghiệp để xuất khẩu) là 150.000 đồng một kg, loại B là 135.000 đồng, loại C khoảng 75.000 đồng. Mức giá này tăng 25-30% so với đầu tháng và tăng 60% so với hàng chính vụ.

Tương tự, sầu riêng Ri6 loại A giá 120.000 đồng, loại B là 105.000 đồng, loại C khoảng 70.000 đồng, tăng 10% so với đầu tháng 11 và tăng 25% so với hàng chính vụ.

Tại các nhà vườn, giá bán sầu riêng Thái cũng ở mức khá cao. Ông Hậu ở Cai Lậy, Tiền Giang, cho biết gia đình có 0,5 ha sầu riêng giống Monthong 9 năm tuổi. Năm ngoái, giống này nghịch mùa bán giá 70.000-80.000 đồng một kg, nay nhiều thương lái tranh đặt cọc với mức 105.000 đồng khi hái xô cả vườn (gồm loại lớn lẫn nhỏ). Nếu bán theo từng loại, giá cao nhất lên tới 135.000 đồng một kg.

"Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu về khoảng 800 triệu đồng - mức lãi cao nhất từ trước tới nay", ông Hậu nói.

Anh Hoàng, nhà vườn sầu riêng ở Cần Thơ, cũng cho biết tuần qua, hàng chục thương lái hỏi mua với giá cao. Nhiều cơ sở còn muốn đặt cọc tới 40% vườn, thay vì chỉ 10% như trước đây.

Sầu Monthong Thái Lan tại vườn ở Gia Lai. Ảnh: Thi Hà

Nguyên nhân khiến giá sầu riêng Thái trái vụ liên tục lập đỉnh, theo anh Bình, thương lái tại Tiền Giang, là do nhu cầu tại thị trường Trung Quốc tăng cao. Nhiều lô hàng được đặt mua vài trăm tấn nhưng nguồn cung đáp ứng mỗi đợt chỉ khoảng 50-100 tấn vì sản lượng thấp.

Các nhà vườn cho biết trước đây thường trồng thuận mùa, sản lượng cao. Vài năm gần đây họ xử lý vườn sầu riêng rải vụ để bán được giá tốt nên sản lượng giảm do phụ thuộc vào kỹ thuật và thời tiết.

Đồng quan điểm, ông Đặng Mạnh Khương - chủ cơ sở thu mua trái cây ở Cần Thơ - cho biết ngoài nguồn cung thấp, hàng Việt đang có thuận lợi khi sầu riêng trồng tại Thái Lan đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Do đó, các cơ sở nhập khẩu đẩy mạnh mua hàng Việt khiến giá sầu riêng giống Thái tăng giá cao.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tiền Giang, Cần Thơ, cũng nhìn nhận giá sầu riêng tăng cao nhưng nguồn cung trên thị trường khan hiếm. Sản lượng trái vụ đang giảm mạnh so với năm ngoái.

Cục cho rằng giá sầu riêng sẽ còn tăng khi Trung Quốc sắp đón nhiều đợt lễ cuối năm, nhu cầu sử dụng loại trái cây này cao.

Hiệp hội rau quả Việt Nam dự tính năm nay, sầu riêng Việt sẽ đạt 2,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu - mức cao kỷ lục, gấp 6 lần so với 2022.

Thi Hà