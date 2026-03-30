Giá sầu riêng lao dốc

Giá sầu riêng giảm 35-40% chỉ sau hơn một tháng, khi nguồn cung trong nước bắt đầu vào vụ và hàng Thái Lan đồng loạt thu hoạch.

Ghi nhận tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy sầu riêng Monthong loại A (2,7 hộc) được thu mua tại kho với giá 90.000-95.000 đồng, giảm khoảng 35-40% so với cuối tháng 2, đầu tháng 3. Tương tự, Ri6 loại A hiện dao động 70.000-75.000 đồng một kg, thấp hơn khoảng 25% so với tháng trước.

Tại vườn, mức giảm còn rõ hơn. Monthong được thu mua 65.000-80.000 đồng một kg, trong khi Ri6 ở mức 45.000-60.000 đồng. Nhiều nhà vườn chấp nhận bán sớm để tránh rủi ro giá tiếp tục đi xuống.

Chị Hòa, hộ trồng sầu riêng tại Đồng Tháp, cho biết vừa chốt bán toàn bộ vườn Ri6 rộng 0,5 ha với giá 55.000 đồng một kg, thấp hơn khoảng 15.000 đồng so với tháng trước. Trước đó, khi trái chưa vào chính vụ, gia đình chị không vội bán vì kỳ vọng giá còn tăng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá giảm liên tục, lo ngại còn xuống thêm nên chị quyết định bán xô cả vườn. Với mức giá này, người trồng vẫn có lãi.

Sầu riêng tại nhà vườn ở miền Tây. Ảnh: Mạnh Khương

Ở khâu thu mua, nguồn cung tăng nhanh từ giữa tháng 3 khi nhiều vùng bắt đầu thu hoạch. Ông Hoàng, thương lái tại Đồng Tháp, cho biết nếu trước đó mỗi ngày chỉ gom được 10-20 tấn, nay sản lượng tăng 2-3 lần. Riêng Monthong, dù sản lượng chưa lớn, giá vẫn giảm mạnh do không còn lợi thế "một mình một chợ" như đầu năm, khi phải cạnh tranh trực tiếp với hàng Thái Lan.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, từ tháng 3 đến tháng 6 là cao điểm thu hoạch sầu riêng Thái. Năm nay, sản lượng nước này ước đạt khoảng 1,78 triệu tấn, tăng 16% so với năm trước, trong đó khu vực phía Đông chiếm gần 60%. Nguồn cung lớn từ Thái Lan cùng lúc với sầu riêng Việt Nam vào vụ khiến cung - cầu đảo chiều, kéo giá giảm nhanh.

Ngoài ra, hiện nhiều loại trái cây khác vào vụ khiến thị trường có nhiều lựa chọn, buộc sầu riêng phải giảm giá để cạnh tranh.

Ở chiều xuất khẩu, áp lực còn đến từ các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe. Ông Nguyên cho biết Thái Lan đang kiểm soát chặt quy trình thu hoạch, chỉ hái khi trái đạt độ chín tiêu chuẩn, qua đó nâng lợi thế tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục siết các quy định kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc, bao gồm mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cùng yêu cầu kiểm nghiệm dư lượng cadmium và chất nhuộm auramine O từ các phòng thí nghiệm được công nhận.

Các quy định này dự kiến được áp dụng đầy đủ từ ngày 1/6, buộc toàn bộ chuỗi cung ứng phải tuân thủ chặt chẽ hơn. Trong bối cảnh đó, ông Nguyên khuyến nghị nông dân và doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chất lượng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Nếu hàng không đạt yêu cầu nguy cơ bị trả về, nguồn cung nội địa sẽ tăng đột ngột, khiến giá có thể tiếp tục giảm sâu.

Thi Hà