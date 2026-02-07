Giá sầu riêng cận Tết tăng từng ngày

Sầu riêng trái vụ khan hiếm trong những ngày cận Tết, nguồn cung sụt giảm khiến giá tại nhiều vựa miền Tây tăng vọt.

Ghi nhận tại miền Tây cho thấy, giá sầu riêng đang ở mức cao hai năm. Sầu riêng Thái loại A (2,7 hộc) được thu mua tới 140.000 đồng một kg, trong khi loại B dao động quanh 120.000 đồng một kg. Với giống Ri6, giá phổ biến khoảng 80.000 đồng một kg cho loại A và 60.000 đồng một kg cho loại B, cao hơn 30-50% so với thời điểm thu hoạch rộ.

Giá tăng nhanh nhưng nguồn hàng lại không dồi dào. Ông Cường, nông dân trồng sầu riêng tại Cần Thơ, cho biết năm ngoái gia đình ông từng xử lý trái vụ để bán dịp Tết nhưng giá sau đó lao dốc. Thận trọng trước rủi ro, năm nay ông để cây phát triển theo chính vụ. "Giờ giá lên rất cao nhưng vườn không còn trái để bán", ông nói.

Sầu riêng trái vụ tại nhà vườn miền Tây được thu hoạch trong tháng 2. Ảnh: Mạnh Khương

Nhiều nhà vườn khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ông Điền ở Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp) vừa bán khoảng 2 tạ sầu riêng trái vụ với giá 130.000 đồng một kg, song thừa nhận sản lượng năm nay giảm khoảng 30%. Theo ông, thời tiết thất thường khiến việc làm trái vụ khó khăn, chi phí đầu tư cao trong khi năng suất thấp, nên không ít vườn đã bỏ hẳn khâu xử lý ra hoa, khác với những năm trước.

Ở khâu thu mua, thương lái cũng gặp nhiều áp lực do thiếu nguồn cung. Ông Nguyễn Thành, thương lái tại Đồng Tháp, cho biết liên tục nâng giá để gom sầu riêng cuối vụ nhưng lượng hàng mua được không đáng kể. Càng cận Tết, chi phí vận chuyển và nhân công thu hái đều tăng, trong khi nguồn hàng ngày càng khan hiếm.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, thị trường đang ở giai đoạn trái vụ nên nguồn cung vốn đã hạn chế, năm nay còn khan hiếm hơn. Nguyên nhân một phần do nhiều vườn sầu riêng miền Tây bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, phần khác xuất phát từ việc giá sầu riêng vụ nghịch năm ngoái xuống thấp, khiến nông dân không mặn mà đầu tư làm trái vụ mà để cây kết trái tự nhiên, chờ thu hoạch chính vụ từ tháng 4. Trong khi đó, sầu riêng Tây Nguyên đã kết thúc mùa thu hoạch từ tháng 11/2025, khiến thị trường chủ yếu trông vào nguồn cung rải rác từ miền Tây.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu xuất khẩu tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho giá sầu riêng trong nước. Theo Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt khoảng 3,86 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm trước và chiếm trên 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả. Đà tăng này giúp giá sầu riêng duy trì ở mức cao, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết khi nguồn cung ngày càng eo hẹp.

Thi Hà