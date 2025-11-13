Giá rét tràn xuống miền nam nước Mỹ vào mùa thu

Không khí lạnh chưa từng thấy vào mùa thu từ phía bắc tràn xuống miền nam nước Mỹ, lan đến tận Florida, khiến hàng loạt kỳ nhông rơi khỏi cây.

Hơn 20 thành phố, trải dài đến tận phía nam nước Mỹ như Fort Myers, Miami, Naples, hôm 11/11 ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục theo ngày vào mùa thu.

Sáng 11/11 là buổi sáng lạnh nhất vào đầu mùa thu kể từ năm 1976 ở Jacksonville, bang Florida, và Savannah, bang Georgia, khi nhiệt độ ở hai thành phố này giảm xuống -2 độ C.

Giá rét khiến hàng loạt con kỳ nhông ở Nam Florida bị "đông cứng", mất khả năng cử động và rơi hàng loạt khỏi cây. Chúng sẽ sống lại khi nhiệt độ ấm lên đủ nhanh.

Không khí lạnh ở phía bắc đã gây ra trận tuyết đầu tiên trong năm ở các khu vực quanh Ngũ Đại Hồ. Đây là hiện tượng tuyết rơi khi không khí lạnh di chuyển qua mặt nước hồ còn ấm. Ngũ Đại Hồ là hệ thống 5 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới nằm ở biên giới Mỹ - Canada, gồm hồ Superior, hồ Michigan, hồ Huron, hồ Erie, hồ Ontario.

Người Mỹ dọn tuyết ở Racine, bang Wisconsin, ngày 10/11. Ảnh: USA Today

Tuyết rơi dày khiến giới chức phải cảnh báo tình trạng giao thông nguy hiểm tại đông bắc Ohio, tây bắc Pennsylvania và tây New York trong ngày 11/11.

Đợt tuyết dày nhất đã kết thúc ở phía tây Ngũ Đại Hồ. Khu vực ngoại ô phía nam Chicago ghi nhận tuyết dày tới 30 cm, trong khi vùng đông bắc thành phố, từ đông bắc Illinois đến đông nam Wisconsin, ghi nhận tuyết dày 25 cm.

Thành phố Chicago chỉ ghi nhận lượng tuyết 2-8 cm, kèm sấm sét và gió mạnh cho đến rạng sáng 10/11. Dự báo cho thấy Chicago có thể hứng lượng tuyết kỷ lục hơn 25 cm trong tháng 11, nhưng các dải mây tuyết dày nhất đã đi chệch hướng, không tràn vào trung tâm thành phố.

Kỳ nhông "đông cứng" trong giá rét ở Florida, Mỹ. Ảnh: CNN

Theo CNN, nhiệt độ trên khắp miền trung và miền nam Mỹ sẽ tăng trở lại trong nửa cuối tuần này, khi gió ấm từ phía nam thổi lên.

Một số thành phố ở trung tây vừa chứng kiến tuyết đầu mùa có thể sẽ ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục theo ngày trong mùa thu vào ngày 15/11. Nhiệt độ ở Dubuque, bang Iowa, và Rockford, bang Illinois dự kiến tăng tới 21 độ C vào cuối tuần.

Thời tiết ấm nóng cũng sẽ trở lại một số vùng miền nam trong những ngày tới. Nhưng phần lớn vùng đông bắc vẫn sẽ ghi nhận nhiệt độ lạnh hơn mức trung bình cho đến cuối tuần.

Đức Trung (Theo CNN, USA Today)