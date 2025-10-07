Giá rau xanh ở TP HCM, Hà Nội tăng vọt

Do mưa lớn kéo dài khiến nguồn cung từ các vùng trồng chính sụt giảm khiến giá rau, củ tại TP HCM và Hà Nội tăng mạnh so với tháng trước.

Sáng 7/10, tại cửa hàng rau ở phường Gò Vấp, TP HCM, chị Hằng (35 tuổi) cho biết mua rau dền, rau muống và cải ngọt đều tăng 5.000-10.000 đồng một kg. Cải ngọt và cà chua cũng đắt hơn 30-50%. "Chủ cửa hàng nói giá nhập cao do mưa lớn nhiều ngày qua khiến hàng khan hiếm, vận chuyển chậm", chị kể.

Không chỉ các cửa hàng nhỏ lẻ, nhiều chợ truyền thống ở TP HCM cũng ghi nhận giá rau xanh đồng loạt tăng. Hiện cải xanh, cải thìa, rau dền, cải cúc, cải chip dao động 40.000-45.000 đồng một kg, tăng 10.000-15.000 đồng so với tháng trước. Súp lơ, cải bó xôi, xà lách đạt 50.000-55.000 đồng một kg; cà chua và rau thơm tăng khoảng 50%, lên 50.000 đồng một kg.

Bà Hòa, tiểu thương chợ Xóm Mới (phường An Hội Đông), cho biết đợt mưa bão kéo dài khiến nguồn rau từ Tây Nguyên, Lâm Đồng và miền Tây giảm mạnh, chi phí vận chuyển đội lên. "Một số loại như cà chua, dưa leo tăng 20-40%. Rau dễ dập úng, hao hụt cao nên giá buộc phải tăng", bà nói.

Tại chợ Bà Chiểu, chị Lan - tiểu thương bán rau hơn 10 năm, nói lượng hàng nhập giảm khoảng 30%, trong khi rau hư hỏng nhiều do ngấm nước. "Tỷ lệ hao hụt tăng thêm 10%, mẫu mã xấu nên sức mua chậm, nhưng vẫn phải tăng giá để bù chi phí", chị chia sẻ.

Rau xanh được bán tại chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông, TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Tại Hà Nội, từ sau bão Bualoi đến nay, các chợ dân sinh bán rau xanh, nhất là loại rau lá với mức cao gấp 2-3 lần so với trước đây. Rau muống, cải lên 15.000 đồng một mớ, đắt gấp đôi trước bão. Rau ngót 20.000-25.000 đồng một kg. Cà chua 30.000-35.000 đồng mỗi kg. Xà lách, cải xoong - những loại dễ dập nát do mưa - giá vọt lên 40.000-70.000 đồng một kg, gấp ba ngày thường. Hành lá, rau gia vị tăng lên 3.000-5.000 đồng một bó nhỏ. Các loại củ cũng đắt thêm, như củ cải 15.000 đồng, dưa chuột 13.000 đồng một kg.

Thực tế, nguồn cung rau xanh ở Hà Nội chưa kịp "hồi" sau đợt mưa lụt cách đây một tuần. Bà Vũ Thị Nga, một thương lái tại chợ La Khê, phường Hà Đông, cho biết nguồn cung khan hiếm, còn giá rau xanh, củ quả tại các chợ đầu mối tăng mạnh, chưa về lại như cũ.

"Rau lá hỏng nhiều, giá nhập lại rất cao nên tôi chỉ dám mua số lượng ít về bán. Sáng nay vừa lấy được ít hàng thì mưa to, ngập nên phải bán gần như không lãi để về sớm", bà Nga nói.

Một tiểu thương bán rau tại chợ dân sinh trên đường Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu, nói sáng sớm 7/10 mưa lớn nên các chợ đầu mối gần như không có hàng, chị chỉ lấy được ít rau bắp cải, cà chua.

"Giá nhập hôm nay tăng 2.000-3.000 đồng một kg, tôi cũng phải bán tăng tương ứng. Mưa lớn, mọi người tranh thủ mua nhanh, mình cũng bán nhanh để về", chị cho hay.

Từ đầu tháng 10, việc gom hàng ở các vựa cũng khó khăn hơn. Bà Trần Hồng Hạnh, thương lái chuyên thu mua nông sản Đà Lạt, cho biết giá rau tại vựa của bà đã tăng 15-20% so với tháng trước nhưng vẫn không đủ hàng giao. "Để có đủ đơn, tôi phải vào tận vườn đặt cọc trước. Một số lô gửi ra Hà Nội phải tạm hoãn vì rau dễ hư do ẩm ướt", bà nói.

Các thương lái cũng cho rằng mưa lớn liên tục gây ngập úng tại nhiều vùng trồng rau thuộc miền Tây cũng như miền Bắc khiến sản lượng giảm mạnh. Thời tiết xấu làm khâu thu hoạch và vận chuyển bị gián đoạn, khiến nguồn cung ra thị trường sụt giảm. Trong khi đó, dù rau nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn dồi dào, người tiêu dùng chuộng hàng trong nước, khiến giá rau nội tiếp tục neo cao.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn - nơi cung cấp rau củ cho TP HCM, lượng hàng về khoảng 1.500 tấn mỗi đêm. Tuy nhiên, chất lượng giảm do mưa kéo dài khiến rau dễ dập úng, buộc tiểu thương phải nâng giá bán lẻ để bù hao hụt.

Đêm qua và sáng nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, trong đó tâm mưa là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa. Riêng Hà Nội mưa xối xả, sấm chớp từ 3h đến 8h sáng nay. Trong đó khung giờ 6h-8h, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận mưa phổ biến 30-60 mm, một số phường đặc biệt lớn như: Từ Liêm 240 mm, Phú Diễn 178 mm, Phú Lương 152 mm, Dương Nội 145 mm, Láng 144 mm, Phú Thượng 125 mm gây ngập nhiều khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa bão có thể còn kéo dài trong tháng 10, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt và thu hoạch tại nhiều địa phương. Trước diễn biến này, TP HCM đã yêu cầu các chợ đầu mối và doanh nghiệp bán lẻ tăng cường nhập hàng từ nhiều vùng để bảo đảm nguồn cung và hạn chế tình trạng tăng giá cục bộ.

Nếu thời tiết xấu chưa dứt, giới kinh doanh dự báo giá rau củ sẽ duy trì ở mức cao trong vài tuần tới, trước khi nguồn hàng phục hồi trở lại.

Thi Hà