Giá rau xanh, cà chua tăng vọt

TP HCMCà chua, cải bó xôi, xà lách đang tăng giá gấp đôi so với đầu năm lên 70.000-80.000 đồng một kg, cao hơn cả thịt gà công nghiệp.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống ở TP HCM cho thấy giá rau củ liên tục tăng mạnh những ngày qua. Trong đó, cà chua có mức tăng đột biến, từ 25.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi kg với hàng thường và 80.000 đồng với cà chua beef (trái to, ngọt). Mức này cao gấp đôi so với đầu năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, xà lách, cải xoong, bó xôi cũng lên 50.000-70.000 đồng một kg, đắt thêm 20.000-35.000 đồng. Hành lá, các loại rau gia vị khác đồng loạt tăng 50% so với đầu năm và 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chị Hạnh, ở quận Gò Vấp cho biết hôm qua đi chợ mua một quả cà chua beef với giá 15.000 đồng. "Tôi không ngờ mặt hàng này tăng cao như vậy khi tuần trước chỉ 5.000-7.000 đồng mỗi quả. Tính ra một kg cà chua beef còn đắt hơn cả thịt gà công nghiệp (70.000 đồng một kg)", chị Hạnh nhìn nhận.

Báo giá của các cơ sở rau ở Đà Lạt cũng cho thấy, bó xôi đang có giá sỉ 42.000 đồng một kg, súp lơ baby 45.000 đồng, loại lơ xanh và trắng 40.000 đồng, xà lách 38.000-40.000 đồng một kg.

Cửa hàng rau củ trên đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Lý giải nguyên nhân giá rau xanh, cà chua tăng mạnh, chị Loan - tiểu thương chợ Bà Chiểu - cho biết do nguồn cung giảm mạnh. Thông thường, mỗi ngày chị có thể lấy chục kg cải bó xôi nhưng nay nguồn không có. Muốn lấy hàng, tiểu thương phải đi chợ từ rất sớm. Đặc biệt, với cà chua đang hết vụ nên giá tăng cao.

Đồng quan điểm, bà Xuân - chủ hợp tác xã rau xanh ở Đà Lạt - cho biết năng suất các vườn rau năm nay thiếu ổn định vì thời tiết bất thường. Không chỉ vườn hợp tác xã của bà mà các vùng trồng rau cho TP HCM như Lâm Đồng, Củ Chi cũng bị ảnh hưởng thời tiết cực đoan nên năng suất giảm 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Bình Phương, Phó giám đốc Công ty cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức cũng cho hay nguồn hàng ở tỉnh Lâm Đồng bị đứt lứa. Cách đây khoảng 1 tháng, giá sỉ cà chua Lâm Đồng tại chợ chỉ 10.000-12.000 đồng một kg, nhưng nay tăng vọt. Khoảng 5-7 ngày tới, cà chua sẽ vào vụ thu hoạch mới, dự báo giá sẽ hạ nhiệt.

Theo Hiệp hội Rau quả, trong quý I, Việt Nam đã chi 134 triệu USD để nhập khẩu rau củ quả, tăng 4% so với cùng kỳ 2023.

Hồng Châu