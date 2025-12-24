Giá rau tăng 2-3 lần, đại biểu đề nghị kiểm soát chặt dịp cuối năm

Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội đề nghị sớm kiểm soát giá rau xanh leo thang cận Tết khi nhiều loại tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với vài tháng trước.

Sáng 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết từ thực tế mua sắm trong gia đình, bà thấy rằng giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao trong những ngày cuối năm, trong đó rau xanh tăng mạnh. Điều này kéo theo nhiều chi phí sinh hoạt khác cũng tăng theo, gây áp lực lớn lên chi tiêu của người dân, đặc biệt là lao động thu nhập thấp và người nghỉ hưu.

"Giá rau xanh hiện tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với hai, ba tháng trước", bà Hải nói, đề nghị báo cáo công tác dân nguyện cần nhấn mạnh vấn đề này và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp kiểm soát giá, nhất là trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Hoàng Phong

Theo báo cáo, từ cuối tháng 9 đến nay, ba cơn bão lớn liên tiếp đổ bộ vào miền Trung và Tây Nguyên gây mưa lũ kéo dài, làm hư hại hàng chục nghìn ha rau màu. Nhiều khu vực bị sạt lở, gián đoạn vận chuyển nông sản, trong khi chi phí logistics tăng đã đẩy giá rau củ leo thang trên diện rộng.

Tại Lâm Đồng, vùng trồng rau lớn nhất cả nước, hàng trăm ha rau ở các xã Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập bị ngập sâu trong các đợt mưa lớn. Nhiều nông hộ chưa thể xuống giống do lo ngại thời tiết tiếp tục bất lợi, khiến sản lượng giảm mạnh, nguồn cung thiếu hụt.

Đại diện Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh, dịch vụ rau Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết trước bão, mỗi ngày đơn vị cung ứng 30-40 tấn rau ra thị trường, nay giảm còn khoảng 15-20 tấn. Sản lượng sụt giảm trong khi nhu cầu không đổi khiến giá rau tăng vọt. Rau lá trước đây giá 7.000-10.000 đồng một bó, nay lên 15.000-17.000 đồng; các loại củ quả phổ biến tăng lên 18.000-20.000 đồng; một số loại như bầu, mướp khoảng 20.000 đồng một kg.

Sơn Hà