Giá rau củ leo thang sau bão Kalmaegi

Sau bão Kalmaegi, giá rau củ tại nhiều tỉnh thành lên cao, có loại bán 70.000-80.000 đồng một kg, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ghi nhận tại Quảng Ngãi và Gia Lai hôm nay, giá khổ qua ở các chợ truyền thống đã chạm 70.000 đồng một kg - mức cao nhất từ trước đến nay. Đậu cove và nhiều loại rau xanh khác dao động 50.000-60.000 đồng, tăng gấp đôi so với giữa năm và cao hơn khoảng 50% so với cùng kỳ 2024.

Trong khi đó, tại các chợ đầu mối và truyền thống ở TP HCM, giá rau xanh cũng tăng từng ngày. Hầu hết mặt hàng đều nhích 20-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng cà chua tăng mạnh nhất, lên 55.000-60.000 đồng một kg, cao hơn 60% so với cùng kỳ. Giá các loại rau gia vị như hành, ngò, thì là... cũng lập đỉnh ba năm qua.

Bà Hạnh, tiểu thương chợ Xóm Mới (phường An Hội Đông), cho biết lượng hàng nhập về giảm mạnh: "Tôi đặt 5 kg cải xanh mà đầu mối chỉ giao 2 kg. Cà chua tuần trước còn 30.000 đồng, nay đã lên 60.000 đồng một kg", bà nói.

Lượng rau xanh về chợ tại sạp của bà Hạnh ở Xóm Mới, phường An Hội Đông giảm 30% so với tháng trước. Ảnh: Thi Hà

Theo báo cáo của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng hàng về chợ hiện chỉ còn hơn 2.000 tấn mỗi đêm, thấp hơn 30% so với hai tháng trước. Riêng ngày 6/11, lượng hàng đạt hơn 2.300 tấn, giảm 200 tấn so với đầu tuần.

Tương tự, tại chợ đầu mối Hóc Môn, đêm 7/11, lượng rau củ về chợ là 1.302 tấn, giảm 224 tấn so với đêm trước.

Từ cuối tháng 9 đến nay, ba cơn bão lớn đổ bộ vào miền Trung và Tây Nguyên gây mưa lũ kéo dài. Hàng chục nghìn ha rau màu bị hư hại, nhiều khu vực sạt lở khiến việc vận chuyển nông sản bị gián đoạn. Sự kết hợp giữa thiếu hàng và chi phí logistics tăng đã đẩy giá rau củ leo thang trên diện rộng.

Lãnh đạo địa phương Lâm Đồng - vùng trồng rau lớn nhất cả nước - cho biết hàng trăm ha rau củ ở các xã Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập bị ngập sâu trong các đợt mưa lớn cuối tháng 10, đầu tháng 11. Nhiều nông hộ chưa thể xuống giống do lo ngại thời tiết bất ổn, khiến sản lượng giảm nghiêm trọng. Việc thiếu hàng tại vùng gốc nhanh chóng phản ánh lên giá bán lẻ ở các đô thị lớn như TP HCM.

Ông Hoàng Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Hải Nông (huyện Củ Chi cũ), nói mưa kéo dài khiến nhiều vùng trồng ở Tây Nguyên và Nam Bộ bị úng nước, cây thối gốc, chết hàng loạt.

"Nguồn cung giảm khiến giá rau tăng gấp đôi. Có tiền cũng khó mua được hàng đẹp," ông nói. Hiện sản lượng thu mua của hợp tác xã chỉ bằng một phần ba so với trước. Cải bó xôi, hành ngò ở mức 50.000-60.000 đồng một kg; xà lách 50.000 đồng; rau cải 30.000-35.000 đồng.

Theo ông Hải, sau khi nước rút, nông dân phải mất ít nhất 1,5 đến 2 tháng mới có thể trồng và thu hoạch lại, nên giá rau khó hạ nhiệt trước tháng 12. Rau ăn lá có thể phục hồi sớm hơn, trong khi nhóm rau củ và quả sẽ chậm hơn. Ông đánh giá đây là một trong những mùa mưa gây thiệt hại nặng nhất 5-7 năm qua, khiến đất trồng không kịp thoát nước và chuỗi cung ứng đứt gãy kéo dài.

Trong khi giá tại chợ truyền thống tăng mạnh, các hệ thống siêu thị lớn cho biết vẫn nỗ lực bình ổn thị trường. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho hay đơn vị đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp trên toàn quốc, đặc biệt tại miền Trung và Tây Nguyên. "Dù nguồn hàng giảm, chúng tôi vẫn giữ giá bán ổn định, thậm chí giảm giá tại một số điểm chịu ảnh hưởng bão để hỗ trợ người dân," ông nói.

Từ đầu tháng 11, các siêu thị ở Quảng Ngãi, Quy Nhơn (thuộc Gia Lai cũ), Đăk Lăk, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Nha Trang... đã tăng ca phục vụ, gia cố hạ tầng và sắp xếp lại hàng hóa. Chỉ riêng ngày 6/11, sức mua tại các điểm bán này tăng gấp bốn lần ngày thường, còn lượng đơn đặt hàng online tăng gấp 10 lần.

Để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến, Saigon Co.op đã bổ sung thêm ba tấn rau củ tươi mỗi ngày, cùng hơn 200 tấn gạo, 9.000 thùng mì ăn liền và hàng nghìn thùng nước uống, sữa, dầu ăn, áo mưa, pin, đèn sạc. Nhân sự được siêu thị huy động 100%, túc trực 24/24 để đảm bảo hàng hóa luôn đầy kệ, giá giữ ổn định.

Nhóm rau xanh, củ quả, vốn dễ biến động khi bão đổ bộ, được tăng nguồn cung từ Đà Lạt, Lâm Đồng và miền Tây, kèm mức giảm 10%. "Các mặt hàng thịt, cá, trứng cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ 10-20% nhằm giúp người dân yên tâm mua sắm, tránh tích trữ hàng hóa", lãnh đạo Saigon Co.op thông tin.

