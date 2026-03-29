Giá RAM bất ngờ giảm

Giá một số mẫu RAM trên thị trường giảm mạnh, được cho là do thuật toán nén dữ liệu TurboQuant của Google, nhưng có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Trang Wccftech theo dõi biến động giá RAM tại nhiều hệ thống bán lẻ tại Mỹ và phát hiện lần đầu giá của bộ nhớ có dấu hiệu giảm mạnh sau nhiều tháng liên tục tăng.

Cụ thể tại hệ thống Amazon, dòng RAM Corsair Vengeance DDR5 dung lượng 32 GB, tốc độ 6400 MHz được ghi nhận có mức giá bán lẻ khoảng 380 USD, trong khi mức giá cao nhất từng đạt 490 USD. Mức giảm tương tự cũng xuất hiện ở một số mẫu thấp hơn, chẳng hạn phiên bản 16 GB DDR5-5200 được bán lẻ với giá 220 USD, trong khi tuần trước, mẫu RAM này có giá 260 USD.

Trang này cũng cho biết mức giảm tương tự được ghi nhận tại hệ thống Newegg và một số hệ thống khác, nhưng phần lớn được ghi nhận với sản phẩm của Corsair.

Đây là lần hiếm hoi giá RAM có dấu hiệu giảm sau thời gian dài tăng giá. Từ năm 2025, người tiêu dùng và các nhà sản xuất phần cứng máy tính đã phải vật lộn với "mùa đông bộ nhớ", khi các sản phẩm RAM, SSD phần lớn bị gom bởi các trung tâm dữ liệu để phục vụ cuộc đua về AI, khiến giá RAM trong thị trường tiêu dùng tăng gấp nhiều lần. Chẳng hạn với những mẫu RAM kể trên, ở thời điểm rẻ nhất, chúng có giá chưa đến 100 USD.

Ngoài các biện pháp điều chỉnh từ nhà sản xuất, một trong những nguyên nhân của lần giảm giá này có thể đến từ thuật toán TurboQuant được các nhà nghiên cứu Google hé lộ tuần này. "Việc giảm giá bộ nhớ có thể được kích hoạt bởi việc bán tháo hàng tồn kho sau khi TurboQuant được công bố", Wccftech nhận định.

Theo đó, thuật toán TurboQuant có khả năng nén bộ nhớ đệm của các mô hình ngôn ngữ lớn xuống sáu lần mà không làm giảm chất lượng phản hồi. Việc giới thiệu thuật toán này được ví như "khoảnh khắc DeepSeek" của Google, xét về khả năng tối ưu hóa giúp AI chạy mượt trên các phần cứng kém với chi phí rẻ hơn.

TurboQuant vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến được trình bày chi tiết tại hội nghị ICLR 2026 tháng tới. Tuy nhiên ngay khi xuất hiện, nó đã khiến cổ phiếu của các nhà cung cấp lớn như SK Hynix, Samsung, Micron giảm mạnh.

Tuy nhiên theo một số nhà phân tích, đây có thể chỉ là phản ứng nhất thời của thị trường trước tin tức mới. Còn về dài hạn, nhu cầu về RAM vẫn cao và người mua vẫn chưa thể tiếp cận được với linh kiện này với giá như trước đây.

Theo trang Tomsguide, trên lý thuyết, thuật toán nén có thể giúp giảm bớt nhu cầu đang rất lớn về RAM, nhưng thực tế có thể chứng kiến điều ngược lại. Khi thuật toán càng hiệu quả thì các công ty lớn và người dùng lại càng tăng nhu cầu sử dụng để khai thác hiệu quả đó. Điều này cũng từng diễn ra khi DeepSeek ra mắt năm ngoái với khả năng huấn luyện mô hình chi phí thấp, khiến cổ phiếu của Nvidia giảm mạnh do dự đoán nhu cầu chip sẽ giảm. Tuy nhiên sau đó, nhu cầu chip với Nvidia vẫn liên tục tăng, thậm chí mạnh mẽ hơn trước.

