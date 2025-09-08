Giả phụ huynh lẻn vào trường cướp vàng của học sinh

An GiangĐặng Anh Lộc, 31 tuổi, khai có kế hoạch cướp tài sản các em học sinh tiểu học nên trà trộn vào trường thực hiện hành vi.

Ngày 8/9, Lộc bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Đặng Anh Lộc (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Khai với công an, Lộc nói có kế hoạch cướp tài sản của các em học sinh tiểu học, thường đến cổng trường theo dõi, tìm mục tiêu để ra tay.

Sáng 5/9, Lộc giả là phụ huynh, lẻn vào Trường tiểu học Nguyễn Du, TP Long Xuyên (cũ), đi theo bé gái có đeo trang sức vàng. Cô ta ép bé vào nhà vệ sinh, hăm dọa, cướp đôi bông tai trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Trước đó, Lộc đã thực hiện một vụ tương tự cũng tại trường học này.

Ngọc Tài - Tiến Tầm