Giá phòng khách sạn Hà Nội, TP HCM tăng mạnh

Ngành du lịch phục hồi thúc đẩy giá phòng khách sạn tại Hà Nội, TP HCM tăng hai chữ số, trái ngược với đà giảm tại hai thị trường Tokyo và Osaka.

Trong báo cáo mới đây, Savills cho biết giá phòng khách sạn tại Hà Nội vào tháng 12/2023 đã tăng 22% theo năm. Trung bình cả năm ngoái, giá phòng đạt 2,7 triệu đồng một phòng một đêm. Công suất thuê đạt 60%, tăng 21% so với năm trước. Doanh thu từ hoạt động lưu trú đạt 10.000 tỷ đồng trong năm 2023, gần bằng mức của năm 2019.

TP HCM cũng ghi nhận doanh thu du lịch năm 2023 ở mức tốt nhất trong 5 năm qua, đạt 160.000 tỷ đồng. Giá phòng trung bình đạt 2 triệu đồng một phòng một đêm với công suất thuê 63%. Tính đến tháng 12/2023, giá phòng đã tăng 11% theo năm.

Khách du lịch có xu hướng chuộng khách sạn 5 sao hơn khi phân khúc này chiếm 45% số phòng được thuê tại TP HCM. Đây cũng là phân khúc phục hồi tốt nhất khi giá phòng trung bình tăng 14% theo năm, đạt 2,9 triệu đồng mỗi phòng một đêm.

Đà tăng giá phòng khách sạn tại Hà Nội và TP HCM được Savills đánh giá tích cực hơn nhiều thị trường khác trong khu vực như Tokyo hay Osaka. Hai thị trường này sụt giảm giá thuê lần lượt 34% và 42%.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels, cho biết giá phòng khách sạn tăng nhanh do du lịch Việt Nam đang trên đà phục hồi. Trong năm 2023, Việt Nam đón gần 121 triệu lượt khách du lịch, tăng 19% theo năm. Riêng lượng khách quốc tế đạt 12,6 triệu lượt, gấp ba lần so với năm 2022, vượt qua mục tiêu của năm 2023 là 8 triệu lượt. Ông Mauro cho rằng ngành du lịch vẫn còn cơ hội để phát triển khi con số này mới chỉ bằng 70% so với trước dịch bệnh.

"Hoạt động kinh doanh du lịch tại các đô thị như TP HCM và Hà Nội khôi phục nhanh hơn các điểm đến ven biển giúp giá phòng gần đạt mức trước dịch", chuyên gia Savills Hotels nhận định.

Theo Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), năm 2023 bắt đầu ghi nhận sự "hồi sinh" của các công ty du lịch, khách sạn để đón tăng trưởng mới. Khảo sát của đơn vị này cho thấy hơn 78% du khách sẵn sàng chi trả thêm cho dịch vụ lưu trú. Trong đó, khách du lịch ngày càng quan tâm yếu tố bền vững và chăm sóc sức khỏe. Khảo sát cũng chỉ ra gần 67% doanh nghiệp ngành này đánh giá du lịch năm nay sẽ khả quan hơn. Hơn 85% doanh nghiệp kỳ vọng sự tăng trưởng về lợi nhuận và lượt khách trong năm nay.

Trong hai năm tới, Savills dự báo Hà Nội sẽ có 13 dự án với hơn 2.700 phòng đi vào hoạt động. Các đơn vị vận hành nội địa dự kiến chiếm 70% nguồn cung tương lai, trong đó phần lớn tập trung ở nội thành. Tại TP HCM, có 4 khách sạn với 800 phòng dự kiến khai trương đến năm 2026.

Đà tăng giá thuê phòng khách sạn của Hà Nội và TP HCM theo xu hướng chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương thời gian qua. Nhiều thị trường khác cũng tăng trưởng giá phòng khách sạn nhờ lượng khách quốc tế phục hồi. Trong đó, Hong Kong là thị trường tăng giá phòng mạnh nhất toàn khu vực với 53%. Thị trường này hưởng lợi từ việc khách Trung Quốc đại lục bắt đầu du lịch trở lại, theo Savills.

Ngọc Diễm