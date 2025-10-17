Giá ôtô ở Mỹ đạt kỷ lục mới

Giá giao dịch trung bình lần đầu tiên vượt mốc 50.000 USD trong tháng 9, được thúc đẩy bởi doanh số xe điện và nhu cầu về xe sang.

Người mua tại Mỹ phải trả trung bình 50.080 USD cho một chiếc ôtô mới vào tháng 9, đánh dấu một kỷ lục mới về chi phí cầm lái. Kelley Blue Book (KBB) ghi nhận "giá xe mới tăng đều đặn trong hơn một năm, với tốc độ tăng nhanh hơn trong những tháng gần đây". Giá giao dịch trung bình tháng 9 tăng 2,1% so với tháng 8 và 3,6% so với một năm trước.

Giá giao dịch không phải là yếu tố duy nhất tăng khi giá bán lẻ đề xuất (MSRP) trung bình cũng đạt mức kỷ lục mới là 52.183 USD. Con số này tăng 4,2% so với cùng kỳ 2024.

Porsche là thương hiệu có giá giao dịch trung bình cao nhất thị trường xe mới ở Mỹ tháng 9. Ảnh: Drive

Việc tăng cường tín dụng thuế cho xe điện có thể đã thúc đẩy doanh số, và KBB tin rằng 11,6% số xe được bán ra trong tháng trước là xe điện. Giá giao dịch trung bình cho một chiếc xe điện là 58.124 USD - một kỷ lục khác.

Tuy nhiên, doanh số có thể sẽ giảm sau khi loại bỏ khoản tín dụng thuế, mặc dù các nhà sản xuất ôtô đã triển khai các ưu đãi hấp dẫn của riêng họ.

KBB cho biết các nhà sản xuất ôtô đã chi 7,4% giá giao dịch trung bình cho các chương trình ưu đãi, tương đương 3.700 USD. Đây là mức cao nhất trong cả năm và tăng nhẹ so với mức 7,2% của tháng 8. Tuy nhiên, cả hai đều ngang bằng với mức 7,3% của tháng 9/2024.

Tính theo thương hiệu, Porsche đứng đầu với giá giao dịch trung bình là 119.853 USD, tiếp theo là Land Rover với 103.786 USD. Lần lượt phía sau là những thương hiệu có mức giá giao dịch dao động 70.000-80.000 USD gồm Cadillac, Mercedes, BMW và Audi. Giá giao dịch thấp nhất thị trường là xe của Mitsubishi (34.356 USD) và Nissan (34.511 USD).

Theo phân khúc, mức giao dịch trung bình cao nhất ở dòng xe hiệu suất cao với 129.012 USD. Ngoài ra, hai phân khúc khác có mức giá trên 100.000 USD là xe sang cao cấp với 124.702 USD và crossover/SUV hạng sang cỡ lớn với 101.926 USD. Phân khúc có giá giao dịch trung bình thấp nhất là xe cỡ nhỏ ở mức 24.755 USD.

Nhà phân tích điều hành của Cox Automotive, Erin Keating, cho biết: "Giá cả tăng theo thời gian, và thị trường hiện nay chắc chắn đang nhắc nhở chúng ta về điều đó. Mặc dù có nhiều lựa chọn giá cả phải chăng, nhiều người mua quan tâm đến số tiền vẫn chọn đứng ngoài cuộc hoặc lướt qua thị trường xe đã qua sử dụng".

Kết quả là, mọi thứ đang "được thúc đẩy bởi các hộ gia đình giàu có hơn, những người có khả năng tiếp cận vốn, lãi suất vay tốt và đang hỗ trợ phân khúc cao cấp của thị trường".

Keating cũng lưu ý rằng trong khi thuế quan đang tăng áp lực về chi phí, thì "câu chuyện về giá cả trong tháng 9 chủ yếu được thúc đẩy bởi sự kết hợp lành mạnh giữa xe điện và xe cao cấp, đưa giá giao dịch trung bình xe mới vào vùng đất chưa được khám phá".

Mỹ Anh