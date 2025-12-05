Giá ớt tăng gấp ba lần sau bão lũ

Năm nay, bão lũ gây thiệt hại nặng khiến giá ớt tăng mạnh lên 160.000-170.000 đồng một kg, gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái.

Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống ở TP HCM cho thấy mặt bằng rau củ đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng nhóm gia vị, đặc biệt là ớt, lại tăng đột biến sau lũ. Hiện ớt xiêm xanh bán giá 150.000 đồng một kg, ớt chỉ thiên 170.000 đồng và ớt sừng 130.000 đồng - cao gấp ba lần cùng kỳ và gấp đôi thời điểm trước bão số 13.

Ớt được bán tại siêu thị ở Hà Nội. Ảnh: Thủy Trương

Nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống cũng thu hẹp việc nhập hàng. Tại chợ phường Tân Định, bà Hoa cho biết mỗi loại chỉ dám lấy 300-500 gram thay vì cả ký như trước. Ở chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông, một số sạp ngưng bán vì giá ớt xiêm xanh tăng quá cao, hàng lại thiếu. Trong khi đó, ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, giá sỉ ớt hiểm đỏ lên 135.000 đồng một kg, tăng 60.000 đồng so với cuối tháng 11.

Tại Hà Nội, giá ớt cũng ghi nhận sự tăng mạnh. Ở các chợ và siêu thị, ớt hiểm dao động 100.000-150.000 đồng một kg. Chủ cửa hàng thực phẩm tại phường Tây Mỗ cho biết giá đã tăng 3-4 lần so với năm ngoái nhưng người mua vẫn chấp nhận vì lượng tiêu thụ không lớn.

Theo các tiểu thương, mưa bão kéo dài làm hư hại diện tích trồng khiến sản lượng giảm sâu. Nhiều hộ chưa thể thu hoạch vì thời tiết bất lợi, làm nguồn cung ngày càng khan hiếm, đẩy giá tăng vọt.

Trái ngược với xu hướng tăng của rau gia vị, nhóm ăn lá đã bắt đầu hạ nhiệt. Các nhà cung ứng tại Hà Nội cho hay mồng tơi giảm còn 5.000-12.000 đồng mỗi mớ; súp lơ xanh từ 50.000 đồng xuống 18.000-20.000 đồng một cây; bắp cải về 15.000-30.000 đồng một kg.

Tại TP HCM, rau xanh ở chợ Bà Chiểu và Thị Nghè giảm 5-10% so với tuần trước. Cà chua hiện ở mức 50.000-65.000 đồng một kg, xà lách búp 65.000-75.000 đồng...

Rau xanh được bày bán tại sạp của bà Loan ở chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông (TP HCM). Ảnh: Hồng Châu

Đại diện các chợ đầu mối tại TP HCM cho biết trừ ớt, giá nhiều mặt hàng rau xanh đã trở lại mức trước bão, nguồn cung cũng dồi dào hơn. Riêng đêm 3/12, lượng hàng về chợ đầu mối Thủ Đức đạt 1.716 tấn, cao hơn bình quân khoảng 100 tấn, giúp giá tiếp tục hạ nhiệt.

Trong bối cảnh nguồn cung dần ổn định, đại diện Co.opmart nhìn nhận mặt bằng giá rau xanh đang giảm dần theo tiến độ phục hồi sản lượng, dự kiến hạ thêm trong vài tuần tới.

Hệ thống này tiếp tục triển khai chương trình bình ổn, hỗ trợ vốn tái sản xuất cho nông dân. Từ 4-19/12, hơn 100 sản phẩm Tick Xanh được giảm 10-30% tại miền Trung và miền Nam.

Hồng Châu - Thủy Trương