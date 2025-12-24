Giá ớt đắt ngang thịt bò

Giá ớt bán lẻ tại TP HCM tăng lên 170.000-250.000 đồng một kg, cao gấp 4-5 lần so với cùng kỳ 2024, mức kỷ lục từ trước tới nay.

Những ngày gần đây, chị Hoa, ngụ phường An Hội Đông (TP HCM), cho biết giá ớt đã tăng liên tục trong thời gian ngắn. Cụ thể, ớt chỉ thiên tuần trước khoảng 150.000 đồng một kg, nay chạm mốc 200.000 đồng. "Trước đây, tôi mua rau được cho thêm ớt, nay mua 5.000 đồng, tiểu thương cũng không bán", chị nói.

Tương tự, chị Minh Anh ở phường Xuân Hòa, nói ớt là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, nhưng mức giá hiện nay đã lên tới ngưỡng đắt ngang thịt bò và cao hơn nhiều loại thịt phổ biến khác. Hiện giá thịt heo trên thị trường dao động 120.000-180.000 đồng một kg, trong khi thịt gà, vịt ở mức 80.000-140.000 đồng một kg, tùy loại. "Chưa bao giờ tôi thấy giá ớt lại đắt như vậy", chị nói.

Ớt xiêm đỏ được bán với giá 200.000 đồng một kg tại chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Khảo sát tại các chợ truyền thống như Xóm Mới (phường An Hội Đông), Tân Định (phường Tân Định), Bà Chiểu (phường Gia Định) cho thấy giá ớt phổ biến trong khoảng 170.000-200.000 đồng một kg, tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ ở chợ, trên các trang bán thực phẩm trực tuyến, giá ớt còn cao hơn. Ớt hiểm xanh được rao bán 250.000 đồng một kg, ớt hiểm đỏ khoảng 210.000 đồng, trong khi ớt Batri ở mức 180.000 đồng một kg. Riêng ớt chuông Đà Lạt giữ giá thấp hơn, khoảng 80.000-100.000 đồng một kg.

Giá ớt tại chợ tăng do giá thu mua tại các nhà vườn tăng mạnh. Ông Tùng, nông dân chuyên canh ớt tại Trà Vinh, nói hiện mỗi ngày, ông chỉ cung ứng ra thị trường khoảng một tạ ớt chỉ thiên đỏ, với giá sỉ khoảng 120.000 đồng một kg.

Tại Gia Lai, chị Hường cho biết gần một tháng qua, giá ớt luôn duy trì ở mức cao kỷ lục. Với hơn hai xào ớt chỉ thiên trồng trước nhà, mỗi tuần chị thu hoạch khoảng 60 kg và bán với giá 130.000 đồng một kg. Trước đây, chị phải mang ớt ra chợ bán lẻ, nay thương lái đến tận vườn thu mua, thậm chí các cửa hàng kinh doanh thực phẩm còn đặt hàng từ ngày hôm trước.

Không chỉ tại Tây Nguyên hay Đồng bằng sông Cửu Long, giá ớt ở các tỉnh miền Trung như Ninh Thuận cũng đang ở mức cao chưa từng có.

Lý giải nguyên nhân giá ớt tăng mạnh, bà Hằng, tiểu thương tại chợ Xóm Mới, cho biết nhu cầu tiêu thụ ớt vào cuối năm thường tăng cao, trong khi nguồn cung năm nay sụt giảm rõ rệt.

Theo ông Tùng, chủ vườn ớt Trà Vinh, do mưa nhiều khiến cây rụng lá, năng suất giảm đáng kể. Năm nay, ông cũng đã thu hẹp khoảng 50% diện tích trồng so với năm ngoái.

Nhiều nông dân khác cho biết diện tích trồng năm nay giảm do ảnh hưởng của mưa lũ, đồng thời giá ớt những năm trước thấp khiến người dân không mặn mà mở rộng sản xuất. Hiện nay, nhiều nhà vườn tại Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên đang tranh thủ tái trồng để kịp cung ứng cho thị trường Tết.

Chị Hạnh, thương lái chuyên thu mua ớt tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cho hay giá mua tại rẫy tăng gấp đôi sau một tháng.

"Từ sáng đến tối, các điểm tiêu thụ liên tục gọi điện thúc giao hàng về TP HCM hoặc chuyển đi tỉnh khác, nhưng không có đủ ớt để giao", chị nói. Ngoài nguồn hàng từ miền Tây, chị còn phải bổ sung thêm từ Tây Nguyên, song tổng lượng cung ứng ra thị trường vẫn giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ớt trồng tại nhà vườn ở Trà Vinh. Ảnh: NVCC

Theo ngành nông nghiệp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, những năm trước, diện tích trồng ớt từng tăng mạnh, riêng Ninh Thuận có thời điểm đạt khoảng 300 ha.

Tuy nhiên, năm nay, diện tích cho thu hoạch giảm khoảng 20-40%. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, ớt còn được thu mua phục vụ xuất khẩu, khiến nguồn cung tiếp tục chịu áp lực. Với đặc thù là cây ngắn ngày, sau gần ba tháng trồng, ớt bắt đầu cho thu hoạch và kéo dài trong khoảng 6-8 tháng, song khả năng hạ nhiệt ngay vẫn được đánh giá là khó xảy ra.

Thi Hà