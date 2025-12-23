Giá như đâu đó có người đợi em

Em chưa từng kết hôn, hiện sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, hướng tới xây dựng tổ ấm an yên.

Quãng thời gian độc thân, mọi thứ rất thú vị theo cách riêng của nó, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có anh đồng hành trải qua những điều thú vị trong cuộc sống. Em thuộc thế hệ đầu 9x, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Em chưa từng kết hôn, hiện sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, hướng tới xây dựng tổ ấm an yên. Em có cuộc sống khá đơn giản: đi làm, chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè, học cách sống cân bằng và thuận dòng hơn mỗi ngày. Ngoại hình em cũng gọi là cao ráo, gọn gàng, chỉn chu; thích sự tinh tế và những mùi hương nhẹ nhàng.

Với em, hạnh phúc đến từ những điều rất đời thường: một bữa cơm có người ăn cùng, cùng chia sẻ việc nhà, cuối ngày ngồi lại trò chuyện. Cùng nhau thể dục thể thao nhè nhẹ, đi dạo hoặc thỉnh thoảng có một chuyến đi xa để đổi gió. Em là kiểu trân trọng cảm giác gia đình được tạo nên từ những điều nhỏ bé đều đặn như vậy. Gia đình với em là nơi mỗi người vốn đã có bình an trong nội tâm nhưng sẵn sàng bước vào đời sống chung bằng sự tự nguyện và trách nhiệm cùng nhau xây cuộc sống chung.

Anh ạ, em không mong cầu gặp một người hoàn hảo, chỉ mong gặp một người đàn ông chọn phần chủ động tiến đến phía em, rồi từ từ cho phép tình cảm lớn dần. Nếu anh đọc những lời này mà chạm, nhắn em nhé anh. À, anh này, em nghĩ cuộc trò chuyện trực tiếp bên ly trà ấm và một nhành hoa thơm sẽ là một khởi đầu thật đẹp đó. Cảm ơn quý tòa soạn đã duyệt đăng bài.

