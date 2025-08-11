Giả nhân viên ngân hàng, lừa tiền 14 người

Quảng NinhLê Thành Đạt, 24 tuổi, mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa vay tiền, chiếm đoạt của 14 người với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Công an phường Móng Cái 3 cho biết vừa phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt Lê Thành Đạt (25 tuổi, trú tại khu Hải Hoà 3, phường Móng Cái 1) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 11/8.

Theo điều tra ban đầu, ngày 1/7, Đạt được một người quen làm việc tại cửa hàng cầm cố tài sản gọi điện hỏi có giúp được vợ chồng Nguyễn Thị Thuỳ, 42 tuổi, ở khu 7, phường Móng Cái 3, đang cần thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng hay không.

Không phải nhân viên ngân hàng nhưng Đạt nhận lời.

Lê Thành Đạt khi bị bắt. Ảnh Công an cung cấp

Khoảng 10h30 cùng ngày, Đạt gọi điện cho chị Nga, tự xưng là nhân viên ngân hàng có thể giúp vay một tỷ đồng tại chi nhánh Hạ Long. Khoảng 30 phút sau, Đạt đến gặp vợ chồng chị Nga, yêu cầu cung cấp căn cước công dân, điện thoại và sổ đỏ để "làm thủ tục vay tiền". Lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân, Đạt lấy điện thoại của chị Nga, tải ứng dụng ví điện tử và thực hiện mọi thao tác như chủ nhân.

Sau đó, Đạt lén đăng ký khoản vay 30 triệu đồng trên ứng dụng. Khi tiền được giải ngân, Đạt yêu cầu chị Nga thực hiện xác thực sinh trắc học với lý do "hoàn thiện thủ tục chuyển tiền", nhưng thực chất là để chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của mình.

Chưa dừng lại, Đạt còn yêu cầu chị Nga chuyển thêm 8 triệu đồng để làm "thủ tục vay nhanh". Sau khi lấy được tiền, Đạt rời đi và liên tục nhắn tin sẽ giúp chị Nga thực hiện thủ tục vay như hứa hẹn.

Biết bị lừa, ngày 4/8, chị Nga làm đơn trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Đạt khai đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo tương tự với 14 người khác, chiếm đoạt tổng số tiền 638,86 triệu đồng.

Lê Tân

Nhà chức trách khuyến cáo, người dân cần hết sức cảnh giác với những lời hứa hẹn cho vay tiền với thủ tục đơn giản; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại theo hướng dẫn của người lạ để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.