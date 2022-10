Giả nhân viên ngân hàng gọi điện thoại đánh cắp thông tin tài khoản

Quảng NamĐoàn Công Hùng, 27 tuổi, giả nhân viên ngân hàng gọi đến một phụ nữ để đánh cắp thông tin tài khoản, rút gần 1,2 tỷ đồng.

Hùng, xã Duy Sơn, huyện Duy Sơn bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP Hội An cho biết, sáng 22/10.

Đoàn Công Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo điều tra, một phụ nữ ở phường Cẩm An, TP Hội An do chuyển nhầm 50 triệu đồng đến một tài khoản nên đăng thông tin lên mạng xã hội để xin lại số tiền này.

Chiều 3/8, Hùng sử dụng số điện thoại 02439903686 gọi đến người phụ nữ tự xưng mình là nhân viên tổng đài ngân hàng. Anh ta yêu cầu cung cấp các thông tin số tài khoản gồm tài khoản đăng nhập, mật khẩu, mã số OTP để hỗ trợ thu hồi số tiền đã chuyển nhầm.

Tin lời kẻ gian, người phụ nữ cung cấp đầy đủ các thông tin. Hùng đăng nhập được vào tài khoản ngân hàng của chị này và chuyển gần 1,2 tỷ đồng đến tài khoản của Nguyễn Văn Sơn, 23 tuổi thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên quản lý để chiếm đoạt.

Đắc Thành