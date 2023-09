Giả nhân viên ngân hàng lừa 8 tỷ đồng của người muốn vay tiền

Hải DươngHoàng Thanh Hùng đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhằm lừa tiền của người muốn vay.

Hùng, 31 tuổi, ở thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Hải Dương thông tin ngày 20/9.

Theo công an, tháng 5, có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, một người đàn ông ở huyện Thanh Miện đã liên lạc theo số điện thoại được in trên biển quảng cáo treo gần nhà.

Nhận cuộc gọi từ người này, Hùng tự nhận là nhân viên một ngân hàng, trực tiếp đến nhà hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Hùng sau đó đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ, phí thẩm định, thậm chí cả phí "che đậy tài sản" để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một số tài khoản ngân hàng.

Hoàng Thanh Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Với hy vọng vay được một khoản lớn từ ngân hàng, ngoài huy động toàn bộ số tiền của bản thân, nạn nhân còn vay mượn để chuyển cho Hùng 8 tỷ đồng trong vòng 5 tháng.

Tuy nhiên, không thấy được giải ngân khoản vay như cam kết, nghi bị lừa, nạn nhân đến công an trình báo.

Làm việc với cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương, Hùng khai nghiện chơi game bài đổi thưởng nên cần tiền. Từ tháng 4/2023, Hùng mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội, đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng treo khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn... nhằm mục đích lừa đảo. Khi nhận được điện thoại của nạn nhân, Hùng dùng những lời tư vấn tâm huyết, nhiệt tình để lấy lòng tin.