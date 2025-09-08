Giá nhà trọ tăng cao, người thuê gặp khó

Sau khi chủ nhà trọ nâng giá thuê 10%, dù năm ngoái đã tăng một lần, Thúy Ngân quyết định chuyển sang khu vực xa hơn để có giá rẻ.

Căn của Ngân đang thuê rộng khoảng 20 m2 nằm trong ngõ Chính Kinh, phường Khương Đình, cách công ty cô khoảng 3 km. Giá thuê 3,8 triệu đồng một tháng, chưa gồm phí dịch vụ, điện nước. Tháng 8 hết hạn hợp đồng thuê, chủ nhà muốn tăng lên 4,2 triệu đồng vì cho rằng "lạm phát cao, hàng hóa nào cũng lên giá nên giá thuê không thể như cũ".

Nữ nhân viên văn phòng này cho biết thời điểm sinh viên nhập học năm ngoái, chủ nhà đã tăng giá từ 3,5 triệu đồng lên 3,8 triệu. Năm nay họ tiếp tục nâng giá 10% trong khi phòng xuống cấp, không có sẵn nội thất là "rất vô lý và vượt qua khả năng chi trả".

Ngân cho hay tính tất cả chi phí dịch vụ, điện nước vệ sinh, tiền thuê nhà lên đến gần 5 triệu đồng, bằng một phần ba thu nhập. Không thể thương lượng với chủ nhà, cô đã chuyển sang khu vực cách xa công ty hơn 8 km với giá thuê rẻ hơn 10% phòng cũ.

Tương tự, vợ chồng anh Quang Huy, ở phường Cầu Giấy bất ngờ khi chủ nhà thông báo giá phòng tăng thêm 15% lên 9 triệu đồng sau khi hợp đồng thuê hết hạn vào tháng 9. Căn này rộng 38 m2, bố trí hai phòng ngủ, một phòng khách, tại một tòa chung cư mini cao 7 tầng trong ngõ đường Cầu Giấy. Chủ nhà báo mới sơn sửa, cải tạo lại cả nhà nên tăng giá, nếu không đồng ý thì chuyển sớm vì họ cho rằng "thời điểm sinh viên nhập học nên không thiếu khách thuê".

Sau gần hai tuần tìm phòng ở các tòa chung cư mini khác cùng khu, anh Huy cho hay khá khó để tìm được phòng có diện tích đủ rộng, khoảng 35-40 m2 cho gia đình ba người tầm giá dưới 7-8 triệu đồng (gồm điện, nước, dịch vụ). Vợ chồng anh dự tính chuyển sang tìm thuê chung cư cũ ở khu vực xa hơn để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo không gian sống.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, quản lý một hệ thống phòng trọ có hơn 50 phòng ở khu vực Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (cũ), cho biết so với năm ngoái, nhiều chủ nhà tăng giá thuê thêm 10-15%. Phần lớn lý do được họ đưa ra là lạm phát tăng cao, giá nhà leo thang cùng chi phí đầu tư cao do bố trí thêm nội thất.

"Nhiều tòa chung cư mini mới có giá thuê lên đến 9-12 triệu đồng mỗi phòng một tháng, ngang ngửa với chung cư cũ ở xa trung tâm", anh Tuấn Anh cho hay.

Một nhà trọ treo biển cho thuê tại Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Diễm

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 đã tăng 3,24% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá nhà ở thuê, vật liệu bảo dưỡng nhà và dịch vụ sửa chữa đều tăng. Cụ thể, giá thuê nhà đã tăng gần 7%, còn giá vật liệu tăng gần 9%. Thêm vào đó, giá điện sinh hoạt, dịch vụ nước cũng leo thang, lần lượt gần 10,8% và 3,9%.

Tương tự, dữ liệu của kênh Batdongsan cho thấy trong tháng 7, mức độ quan tâm nhà trọ cho thuê ở Hà Nội trên trang này tăng 11%. So với hồi tháng 3, nhiều nhà trọ đã tăng giá khoảng 10%, còn chung cư mini khoảng 10-15%.

Trong khi đó, đà tăng trưởng thu nhập của người dân theo năm không đuổi kịp với đà tăng giá nhà. Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2024 của Cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt hơn 9,9 triệu đồng một người tính đến quý II, giảm 1,3% theo quý nhưng tăng khoảng 8,4% theo năm.

Lý giải diễn biến này, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property, cho biết nhu cầu thuê nhà của người lao động ở đô thị lớn luôn duy trì ở mức cao. Theo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 (PAPI), TP HCM và Hà Nội duy trì vị trí top đầu địa phương người dân muốn di cư đến nhất. 22% trong số này cho biết lý do muốn chuyển đến hai thành phố lớn để có cơ hội việc làm tốt hơn.

Trong khi đó, giá nhà ở Thủ đô vẫn leo thang từ đầu năm đến nay kéo theo kỳ vọng tăng hiệu suất cho thuê từ nhóm chủ nhà, nhà đầu tư. Cùng đó, lạm phát chung của nền kinh tế cũng góp phần vào quyết định điều chỉnh giá thuê. "Khi chi phí sinh hoạt, giá cả hàng hóa, dịch vụ đều tăng, chủ nhà cũng có xu hướng tăng giá thuê để bù đắp chi phí và đảm bảo lợi nhuận", ông Toản cho hay.

Hai tòa chung cư mini với hàng chục căn hộ tại phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Diễm

Tương tự, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), cho biết thời điểm sinh viên nhập học hàng năm thường là mùa cao điểm tìm phòng trọ, chung cư mini với nhu cầu tăng đến 20-30% so với các quý khác trong năm. Đây là thời điểm nhiều hợp đồng thuê nhà hết hạn và chủ luôn có tâm lý muốn tăng tiền nhà do nhu cầu lớn.

Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng giá thuê tăng nhanh và liên tục là rào cản khiến nhiều tòa nhà khó có thể lấp đầy. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, thu nhập sụt giảm, một bộ phận người dân có xu hướng hạ tiêu chuẩn sống, chấp nhận điều kiện không gian sống nhỏ, hẹp, xa trung tâm hơn để đáp ứng được chi phí.

Theo kết quả thăm dò mới đây của VnExpress với hơn 7.800 độc giả, có gần 1.100 người cho biết có kế hoạch rời Hà Nội chuyển về quê sinh sống vì giá mua và thuê nhà đều cao.

Để giảm tải áp lực cho khu nhà trọ, chung cư mini nội đô, nhà ở xã hội được các chuyên gia đánh giá là giải pháp hiệu quả, giúp lao động thuê với chi phí rẻ, có đầy đủ cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh an toàn. Bởi nhóm đối tượng của hai phân khúc trên chủ yếu là người lao động ngoại tỉnh, vợ chồng trẻ, sinh viên, người mới ra trường... cũng là đối tượng phân khúc nhà xã hội hướng đến.

Ông Phạm Đức Toản đề xuất đẩy mạnh nguồn cung nhà xã hội mua và cho thuê bằng cách tăng ưu đãi lãi suất, thuế, tạo điều kiện tiếp cận quỹ đất nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư phân khúc này.

Ngọc Diễm