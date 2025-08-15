Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm

Chỉ số giá nhà mới và cũ tại Trung Quốc tiếp tục giảm tháng trước khi loạt biện pháp hỗ trợ thị trường chưa phát huy hiệu quả.

Số liệu này được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố hôm 15/8, chỉ số giá nhà mới tiếp tục giảm thêm 0,3% trong tháng 7. So với cùng kỳ 2024, mức này thấp hơn 3,4%. Giá nhà mới tại Trung Quốc đã giảm liên tục theo năm kể từ tháng 4/2022.

Giá nhà tại bốn thành phố hạng nhất ở nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới giảm 0,2% trong tháng 7 so với tháng trước. Ở hai đô thị lớn phía nam là Quảng Châu và Thâm Quyến, giá nhà lần lượt giảm 0,3% và 0,6% trong quý trước. Tại Bắc Kinh, giá nhà tháng 7 giữ nguyên. Thượng Hải đi ngược xu hướng chung khi ghi nhận mức tăng giá 0,3%.

Trên thị trường bất động sản thứ cấp, doanh số tháng 7 giảm 0,5% so với tháng 6. So với cùng kỳ năm ngoái, giá nhà cũ tại Trung Quốc giảm 5,9%.

Từ tháng 9/2024, Trung Quốc đã tung loạt biện pháp hỗ trợ thị trường nhà ở. Đầu tháng này, chính quyền Bắc Kinh bất ngờ nới hạn chế mua nhà ở khu vực ngoại thành.

Động thái được giới phân tích cho rằng có thể mở đường cho các biện pháp tương tự tại Thượng Hải và Thâm Quyến. Các gói kích thích khác gồm giảm lãi suất, giảm tỷ lệ đặt cọc. Ngân hàng cũng được khuyến khích bơm vốn cho chủ đầu tư có dự án thuộc "white list".

Tuy nhiên, nhu cầu với thị trường nhà ở Trung Quốc vẫn ảm đạm khi người tiêu dùng thận trọng gia tăng tiết kiệm thay vì mua nhà. Bởi vậy, khó khăn với các chủ đầu tư cũng kéo dài sau khi đối mặt với cuộc khủng hoảng thanh khoản từ cuối 2020.

China Evergrande - từng là nhà phát triển địa ốc lớn nhất Trung Quốc đại lục thông báo sẽ hủy niêm yết cổ phiếu tại thị trường Hong Kong trong tháng này, gần bốn năm sau khi vỡ nợ. Country Garden, Sunac và Vanke vẫn tiếp tục chật vật với gánh nặng nợ lớn.

Số lượng thành phố ghi nhận giá nhà giảm trong tháng 7 tăng lên 60, thêm 4 thành phố so với tháng 6. Ông Yan Yuejin, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản E-House China tại Thượng Hải cho biết ngoài yếu tố mùa vụ - tháng 7 vốn là thời điểm giao dịch chậm, xu hướng này còn phản ánh sự sụt giảm rõ rệt trong nhu cầu mua nhà.

Áp lực lên thị trường bất động sản Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nhiều chỉ số kinh tế khác cũng mất đà. Tiêu dùng nội địa suy yếu và căng thẳng thương mại với Mỹ vẫn tiếp diễn. Trong tháng 7, doanh số bán lẻ tại nước này tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn dự báo và giảm so với mức tăng 4,8% của tháng 6. Sản lượng công nghiệp chỉ tăng 5,7%, thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Tú Anh (theo SCMP)