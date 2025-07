Giá nhà quanh tuyến Quốc lộ 13 tăng mạnh

TP HCMNhiều dự án bất động sản dọc tuyến Quốc lộ 13 đang vào cuộc đua bán hàng, giá tăng mạnh sau thông tin mở rộng đường.

Quốc lộ 13 - trục giao thông dài hơn 60 km nối TP HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, bắt đầu từ cầu Bình Triệu (TP HCM), đi qua Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên (Bình Dương cũ), Bàu Bàng (Tây Ninh) và kết thúc tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước). Hiện đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ đã hoàn thành mở rộng, trong khi đoạn TP Thủ Đức (hơn 6 km) thường xuyên ùn tắc do chưa đầu tư đồng bộ.

Mới đây, TP HCM đã phê duyệt dự án mở rộng đoạn từ cầu vượt Bình Phước đến nút giao Hàng Xanh (dài 6,3 km), nâng lên 10 làn xe, xây thêm đường song hành và tuyến trên cao dài 2,3 km. Dự án có tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào 2028, giúp giảm ùn tắc và kết nối nhanh hơn từ trung tâm đến Bình Dương cũ.

Thông tin mở rộng Quốc lộ 13 và việc Bình Dương nhập về TP HCM đã khiến nhiều chủ đầu tư tái khởi động các dự án quanh trục đường này, tạo nên cuộc đua về nguồn cung và giá bán.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy, hiện khu vực dọc Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu về đến Thủ Dầu Một, có trên 17 dự án bất động sản đang hoặc sắp triển khai. Một số tên tuổi đáng chú ý gồm Urban Green, Lavita Thuận An, La Pura, The Emerald 68, Ehome 4, Sycamore... cùng loạt dự án mới như: Diamond Sky (Van Phuc Group), Hồ Gươm Xanh, Symlife, Happy One...

Giá bất động sản quanh khu vực này cũng liên tục tăng trong vài năm qua. Giá đất mặt tiền Quốc lộ 13 đoạn từ Hiệp Bình đến Bình Triệu hiện phổ biến 100-180 triệu đồng mỗi m2, tăng hơn gấp đôi sau 5 năm. Các tuyến nội khu cách mặt tiền 300-500 m2 lên 60-80 triệu đồng mỗi m2, tăng gấp 2 lần. Các biệt thự, nhà liền thổ quanh đây có giá từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng mỗi căn.

Bất động sản dọc Quốc lộ 13, đoạn gần cầu Bình Triệu (TP HCM). Ảnh: Phương Uyên

Không riêng nhà đất, các dự án chung cư quanh trục này cũng tăng tốc ra hàng với mặt bằng giá cao hơn nhiều năm trước. Chẳng hạn, Van Phuc Group trong tháng 8 sẽ khởi công phân khu cao tầng Diamond Sky. Đây là sản phẩm căn hộ đầu tiên tại dự án Van Phuc City, dự kiến chào bán với giá khoảng 130 triệu đồng mỗi m2.

Dự án Urban Green cũng trở lại quanh mức 80-90 triệu đồng mỗi m2 thay mức 60 triệu đồng cách đây 2 năm; dự án Hồ Gươm Xanh vừa khởi công tháng 6 dự kiến mở bán với giá khoảng 65 triệu đồng mỗi m2. Loạt chung cư khác là Lavita Thuận An, La Pura hay The Habitat sắp ra mắt đều có giá từ 45-55 triệu đồng mỗi m2. Riêng The Orchard thuộc khu đô thị Sycamore đang chào bán từ 55 triệu đồng mỗi m2, còn Midori Park giữ mức 59 triệu đồng mỗi m2, trung bình tăng 10-15%.

Dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan chỉ ra trong quý I, thời điểm TP HCM công bố tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 13, nhu cầu tìm mua nhà đất quanh trục đường này tăng 32%. Riêng 6 tháng đầu năm, giá chung cư quanh Quốc lộ 13 tăng 20,5%, nhà riêng lẻ tăng 17% so với cùng kỳ. Ba năm qua, các chung cư tại đây có mức tăng giá trung bình 43%, nhà riêng lẻ là 47%.

Báo cáo từ Avison Young Việt Nam ghi nhận khu Đông TP HCM, đặc biệt là các trục hạ tầng lớn như Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, đang dẫn đầu thị trường về biên độ tăng trưởng giá và thanh khoản. Trong nửa đầu năm, giá nhà ở quanh các tuyến hạ tầng lớn có độ tăng trung bình 10-20%, riêng quý II, giá tiếp tục tăng thêm 4-6%.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực phía Nam, giá nhà đất dọc Quốc lộ 13 đã bắt đầu xu hướng tăng từ năm 2023, khi có chủ trương mở rộng tuyến đường này. Đây cũng là khu vực có mặt bằng giá cao nhất Bình Dương cũ, với định hướng phát triển các sản phẩm cao cấp. Ngay khi có thông tin đầu tư hạ tầng lớn như mở rộng quốc lộ, tuyến metro hay vành đai, mức độ quan tâm tới bất động sản khu vực đó có thể tăng 20-30%. Nếu xuất hiện thêm các dự án lớn hoặc kế hoạch chỉnh trang đô thị, giá có thể tăng mạnh hơn.

Ông Tuấn cũng cho rằng bất động sản dọc các trục hạ tầng chiến lược thường tăng giá 10-15% mỗi năm trong ba năm đầu sau khi công trình hoàn thành, nhất là khi gắn với định hướng phát triển đô thị theo mô hình giao thông công cộng (TOD). Vì vậy, giai đoạn này là thời điểm thị trường "tranh thủ" tăng tốc để đón đầu cơ hội.

Phó giám đốc R&D DKRA Group Võ Hồng Thắng nhận định tình trạng giá đất tăng sớm ngay khi có thông tin hạ tầng là hiện tượng "đi trước đón đầu" phổ biến của giới đầu tư. Hạ tầng là chỉ báo đi trước, còn giá bất động sản là yếu tố phản ứng. Ngay cả khi công trình chưa hoàn thiện, chỉ cần có kế hoạch mở rộng hoặc khởi công đã đủ để hình thành kỳ vọng tăng giá. Tuy nhiên, mức tăng bền vững chỉ xảy ra khi dự án thật sự đưa vào sử dụng và tạo ra lưu lượng người, xe, dòng tiền rõ rệt. Giá đất khu vực thường được "tái định vị", có thể tăng 15-25% tùy vào mức độ kết nối và kỳ vọng thị trường.

Chung quan điểm, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nói hạ tầng là yếu tố tiên quyết thúc đẩy giá bất động sản, đặc biệt tại các đô thị lớn. Khi có thông tin quy hoạch hoặc khởi công tuyến metro, đường vành đai hay mở rộng trục giao thông chính, giá đất có thể tăng 10-20% sau một năm, thậm chí lên đến 30-40% nếu tiến độ triển khai nhanh. Những dự án nằm gần các tuyến như Metro số 1, Vành đai 3 hay Quốc lộ 13 mở rộng thường ghi nhận mức tăng cao hơn mặt bằng chung. Sự cải thiện khả năng kết nối giúp tăng giá trị bất động sản ngay từ giai đoạn khởi động, chưa cần chờ đến lúc hạ tầng hoàn thành.

Hiện nay, giá căn hộ quanh Quốc lộ 13 phổ biến từ 45-60 triệu đồng mỗi m2. Các chuyên gia nhận định khi toàn tuyến hoàn tất mở rộng, mặt bằng giá sẽ tiếp tục điều chỉnh theo hướng tăng, tương tự những gì đã diễn ra ở các khu vực trung tâm TP HCM sau khi hạ tầng cải thiện.

Phương Uyên