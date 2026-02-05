Giá nhà ở xã hội trên đường Lý Thường Kiệt dự kiến hơn 21 triệu đồng mỗi m2

TP HCMDự án nhà ở xã hội tại số 324 Lý Thường Kiệt (quận 10 cũ) dự kiến có giá bán hơn 21 triệu đồng mỗi m2, bắt đầu nhận hồ sơ mua từ ngày 1/2.

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt, dự án sẽ mở bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê từ ngày 1/2 đến hết 31/3. Giá bán nhà ở xã hội được chủ đầu tư dự kiến ở mức khoảng 21,6 triệu đồng mỗi m2, chưa bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định và sẽ được công bố chính thức trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư mở bán các khối A1, A2 và một phần khối B2, với tổng cộng 755 căn hộ nhà ở xã hội. Diện tích các căn hộ dao động khoảng 34 đến 77 m2. Việc mở bán được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một dự kiến bán 377 căn hộ, giai đoạn hai bán 378 căn.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt nằm trên mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (khu vực quận 10 cũ). Khu nhà ở có quy mô 4 khối chung cư cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, với tổng cộng 1.254 căn hộ. Trong đó, 1.025 căn là nhà ở xã hội, gồm 755 căn để bán và 270 căn cho thuê.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án hoàn thành xây dựng sau 15 tháng kể từ tháng 2/2025 và dự kiến nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 8 năm nay.

Đây hiện là dự án nhà ở xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của người mua nhà khi nằm ở khu vực trung tâm của TP HCM và đối diện nhà thi đấu Phú Thọ, Bệnh viện Trưng Vương, xung quanh là nhiều khu căn hộ quy mô lớn đã hình thành như Xi Grand Court, Kingdom 101, Sunshine Continental, Hà Đô Centrosa Garden, Charmington La Pointe và Rivera Park Saigon. Theo hồ sơ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.561 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2019 nhưng đến nay chưa đưa vào sử dụng.

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công khai thông tin và chỉ ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

Theo chỉ tiêu của Chính phủ đến 2030, TP HCM được giao hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội. TP HCM đang triển khai hơn 11.600 căn, chuẩn bị khởi công 5.300 căn và có 24.600 căn dự án được chấp thuận đầu tư. Thời gian qua, thành phố liên tiếp mở bán các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Phương Uyên