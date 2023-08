Giá nhà ở Anh giảm 4 tháng liên tiếp

Sau 4 tháng giảm liên tiếp, giá nhà ở Anh được dự báo còn đi xuống đến năm sau do lãi suất tăng ảnh hưởng đến sức mua.

Số liệu của tổ chức tài chính Halifax, cho biết giá nhà trung bình ở Anh trong tháng 7 đã giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng qua, một ngôi nhà điển hình tại nước này có giá 285.044 bảng (362.000 USD), so với mức cao nhất là 293.992 bảng (373.400 USD) vào tháng 8/2022. Như vậy, giá nhà đã giảm 4 tháng liên tiếp nhưng với tốc độ chậm lại. Vào tháng 6, giá nhà trung bình giảm 2,6%.

Thị trường nhà của Anh đang bị cản trở bởi lãi suất tăng. Ngân hàng Trung ương nước này tuần trước nâng lãi suất cơ bản lên mức 5,25%. Kim Kinnaird, Giám đốc Halifax Mortgages đánh giá dù chi phí đi vay ổn định nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức mà chủ nhà đã quen trong thập kỷ qua.

Chung cư được xây dựng ở đằng xa sau một dãy nhà ở ở phía nam London ngày 6/8/2021. Ảnh: Reuters

Sức mua kém được phản ánh trong báo cáo của LSL Property Services - một trong những nhà kinh doanh vay thế chấp và đại lý bất động sản lớn nhất nước Anh. Doanh thu của công ty đã giảm xuống còn 104 triệu bảng trong nửa đầu năm, giảm từ 160,9 triệu bảng trong cùng kỳ năm ngoái. LSL cho biết lợi nhuận cả năm có thể sẽ "thấp hơn đáng kể" so với các dự báo trước đó do lãi suất tăng tác động đến cho vay mua nhà.

Hiện tại, những người mua để cho thuê đang chịu áp lực do sự kết hợp giữa lãi suất tăng và tác động của cải cách thị trường cho thuê. Điều này gây áp lực lên các mô hình kinh doanh của họ. Trong khi đó, một số người mua nhà lần đầu đang tìm kiếm những ngôi nhà nhỏ hơn để bù đắp chi phí vay cao hơn.

Với tình hình người mua bị siết chặt khả năng chi trả, bà cho rằng giá nhà có thể sẽ tiếp tục giảm trong năm tới. "Chúng tôi dự báo xu hướng suy giảm dần chứ không đột ngột", bà nói. Hiện giá nhà trung bình ở Anh vẫn cao hơn 19% (tương đương 45.000 bảng Anh) so với trước dịch.

Dù thị trường chung ảm đạm, phân khúc nhà cao cấp ở Anh vẫn sôi động. Theo báo cáo mới công bố của Knight Frank, lượng giao dịch phân khúc này trong tháng 7 tăng 13% so với mức trung bình 5 năm qua. Để so sánh, tổng doanh số bán nhà nói chung ở Anh đã giảm 5% so với mức trung bình 5 năm.

Lý do của sự khác biệt là do người mua phân khúc này ít bị ảnh hưởng bởi lãi suất tăng. Khoảng một nửa số người mua ở trung tâm London, bao gồm các khu dân cư sang trọng cốt lõi như Belgravia và Mayfair, trả bằng tiền mặt.

Dù vậy, giá nhà hạng sang cũng giảm nhẹ. Tại các con phố sang trọng của London, giá giảm 0,9% trong tháng 7 so với cùng kỳ 2022. Ở khu vực như Canary Wharf, Richmond và Hampstead, giá giảm 0,2%.

Anh Kỳ (theo The Guardian, Mansion Global)