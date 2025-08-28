Giá nhà liền thổ TP HCM vượt 176 lần thu nhập người lao động

Khoảng cách giữa giá nhà liền thổ và thu nhập người lao động tại TP HCM hiện lên tới 176 lần, khiến việc sở hữu gần như ngoài tầm với của đại đa số dân cư, theo CBRE.

Chia sẻ tại sự kiện NLG – Day do Nam Long Group tổ chức, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, cho biết trong nửa đầu năm nay, giá bán sơ cấp trung bình của nhà liền thổ tại TP HCM đạt khoảng 300 triệu đồng mỗi m2, trong khi giá giao dịch trên thị trường thứ cấp ở mức khoảng 160 triệu đồng mỗi m2.

Với mức giá này, một căn nhà liền thổ diện tích 100 m2 thường có giá từ 30 tỷ đồng, còn căn nhỏ 50 m2 cũng có giá thấp nhất 15 tỷ đồng. Ngay cả khi mua trên thị trường thứ cấp, người mua cũng cần chuẩn bị nguồn tài chính tối thiểu từ 8-16 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập bình quân của người lao động TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ chỉ vào khoảng 170 triệu đồng mỗi năm. Với khoảng cách chênh lệch giữa thu nhập và giá nhà là 176 lần, việc tích lũy đủ tiền để mua nhà liền thổ gần như là bất khả thi với người dân thành phố.

Báo cáo của JLL Việt Nam cũng ghi nhận giá sơ cấp nhà liền thổ trong quý II đã tăng lên 430 triệu đồng mỗi m2, còn giá thứ cấp duy trì ở mức khoảng 165 triệu đồng. Như vậy, giá một căn nhà liền thổ tại TP HCM hiện dao động 15-40 tỷ đồng. Thu nhập thực tế của lao động TP HCM theo số liệu của Sở Nội vụ là 12,5 triệu đồng mỗi tháng, một gia đình trẻ trung bình mức lương 25 triệu đồng gần như không có khả năng chi trả, thậm chí khó lòng đi vay mua sản phẩm này.

Một báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng chỉ ra khoảng cách chênh lệch rất lớn giữa giá nhà và thu nhập tại TP HCM. Năm 2024, giá nhà trung bình trên địa bàn đạt khoảng 7,5 tỷ đồng, trong khi thu nhập bình quân của một hộ gia đình chỉ khoảng 230 triệu đồng mỗi năm, tức cao gấp 32 lần. Con số này cho thấy mức độ khó tiếp cận ngày càng rõ rệt của thị trường nhà ở nói chung.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), phân tích một lao động có thu nhập trung bình 30 triệu đồng mỗi tháng, nếu tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng mỗi năm, sẽ cần hơn 20 năm mới có thể mua được một căn nhà trị giá 2 tỷ đồng. Trong khi đó, giá căn hộ trung bình tại TP HCM hiện ở mức 4-5 tỷ đồng, còn nhà liền thổ dao động 10-30 tỷ đồng. Với mặt bằng giá này, người lao động phải mất ít nhất 40 năm mới đủ tiền mua một căn hộ, và gần như không thể tiếp cận được nhà liền thổ.

Giá quá cao đã kéo theo sức cầu loại hình này sụt giảm mạnh. JLL Việt Nam thống kê tỷ lệ hấp thụ của phân khúc này trong quý II chỉ đạt 27% tổng lượng hàng mở bán, chủ yếu tập trung ở dự án có mức giá tầm trung. Nghiên cứu của DKRA Group cho thấy trong tháng 7, lượng tiêu thụ chỉ đạt 8% nguồn cung sơ cấp, giảm tới 75% so với tháng trước. Các giao dịch chủ yếu rơi vào nhóm sản phẩm có giá dưới 10 tỷ đồng mỗi căn.

Trước thực tế chênh lệch quá lớn giữa thu nhập và giá nhà liền thổ tại TP HCM, nhiều chuyên gia cho rằng người mua cần mở rộng sự lựa chọn sang các đô thị vệ tinh như Tây Ninh, Đồng Nai hoặc Bình Dương – khu vực vừa được sáp nhập vào TP HCM. Giá nhà ở các vùng này hiện mềm hơn đáng kể, trong khi hệ thống hạ tầng kết nối đang ngày càng hoàn thiện.

Bà Dương Thùy Dung nhận định, trong phạm vi bán kính khoảng 10 km từ trung tâm TP HCM, giá nhà liền thổ hiện dao động 200-300 triệu đồng đến gần một tỷ đồng mỗi m2. Tuy nhiên, nếu lùi xa 20-30 km, mức giá chỉ còn 40-50 triệu đồng mỗi m2, thấp hơn nhiều so với khu vực trung tâm.

Việc TP HCM mở rộng địa giới hành chính, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, metro, đường vành đai cũng như việc sân bay Long Thành đi vào vận hành, sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ vùng ven về trung tâm. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản khoảng cách, đồng thời mở ra cơ hội để người lao động sở hữu nhà liền thổ, dòng sản phẩm vốn được nhiều gia đình Việt xem là ưu tiên hàng đầu khi an cư và tích lũy tài sản lâu dài.

