Giá nhà liền thổ thứ cấp tại TP HCM rẻ hơn sơ cấp 2,5 lần

Trung bình giá bán nhà liền thổ bán sang tay tại TP HCM hiện thấp hơn 2,5 lần so với rổ hàng sơ cấp, theo JLL Việt Nam.

Báo cáo về thị trường nhà ở của JLL Việt Nam cho thấy, trong quý I, giá bán sơ cấp nhà liền thổ tại TP HCM đạt trung bình 17.051 USD mỗi m2 (khoảng 430 triệu đồng), tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá do các chủ đầu tư chào bán sản phẩm mới ra thị trường. Trong khi đó, giá nhà liền thổ trên thị trường thứ cấp, nơi người mua rao bán lại với nhau, cũng tăng 4,2% so với cùng kỳ nhưng chỉ vào khoảng 6.371 USD mỗi m2 (khoảng 160 triệu đồng).

Mức chênh lệch lớn này cho thấy đà tăng giá ở thị trường sơ cấp đang vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người mua, trong khi thị trường thứ cấp vẫn còn nhiều lựa chọn giá "mềm" hơn.

Dữ liệu từ Cushman & Wakefield cũng cho thấy, trong quý I/2025, giá sơ cấp biệt thự và nhà liền kề tại TP HCM dao động từ 300-410 triệu đồng mỗi m2, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, theo ghi nhận từ nền tảng giao dịch trực tuyến Batdongsan, giá sang tay nhà liền thổ TP HCM chỉ từ 90-280 triệu đồng mỗi m2.

Bộ Xây dựng trong một báo cáo gần đây cũng xác nhận giá bán phổ biến trên thị trường TP HCM chỉ từ 90-250 triệu đồng mỗi m2. Theo đó, số dự án biệt thự, nhà liền kề đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhiều năm hiện có giá chào bán khá cạnh tranh như Verosa Park (65–100 triệu đồng mỗi m2), Melosa Garden (90–115 triệu đồng mỗi m2), Classia (168–230 triệu đồng mỗi m2), Vinhomes Grand Park (120–305 triệu đồng mỗi m2) và Lucasta Villa (125–167 triệu đồng mỗi m2)...

Bất động sản khu Đông TP HCM ở TP Thủ Đức, với các dự án nhà phố liền kề. Ảnh: Quỳnh Trần

Lý giải nguyên nhân khiến giá bán sơ cấp nhà liền thổ tại TP HCM vượt xa so với thị trường thứ cấp, bà Trang Lê, Giám đốc cấp cao JLL Việt Nam, cho biết mức giá bị đẩy lên quá cao do phần lớn giỏ hàng mở bán là tồn kho từ những dự án hạng sang, có chi phí phát triển đắt đỏ như The Global City, The Rivus Elie Saab hay L'Arcade. Ngoài ra, sự khan hiếm quỹ đất, chi phí giải phóng mặt bằng và các khoản nghĩa vụ tài chính ngày càng cao cũng đẩy giá sơ cấp lên mức vượt xa nhu cầu thực.

Ngược lại, thị trường thứ cấp chủ yếu bao gồm sản phẩm đã được giao dịch từ các chu kỳ trước, với mức giá khởi điểm thấp hơn đáng kể nên mặt bằng giá vẫn còn ở mức vừa túi tiền hơn.

Bà Trang cũng cho biết thêm, nguồn cung sơ cấp hiện phần lớn tập trung vào phân khúc nhà phố thương mại (shophouse), loại hình có giá trị cao, trong khi giỏ hàng thứ cấp lại đa dạng hơn với nhiều loại hình như nhà liền kề, biệt thự, vốn có mức giá mỗi mét vuông thấp hơn đáng kể. Chính sự khác biệt về cấu trúc sản phẩm đã tạo ra khoảng cách lớn giữa giá bán sơ cấp và thứ cấp trên thị trường.

Giá bán cao đang ảnh hưởng rõ nét đến thanh khoản của phân khúc nhà liền thổ trên thị trường sơ cấp. Theo báo cáo từ JLL Việt Nam, trong quý đầu năm, toàn TP HCM chỉ ghi nhận 29 căn nhà liền thổ được tiêu thụ, giảm một nửa so với quý liền trước. Cùng thời điểm, Savills thống kê có 698 căn mở bán mới, nhưng tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt khoảng 10%, tương đương 69 căn được giao dịch thành công.

Bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định phần lớn nguồn cung hiện nay tập trung vào các sản phẩm cao cấp, hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu với giá trị tài sản lớn. Điều này khiến nhiều người mua có tâm lý e ngại, nhất là trong bối cảnh thanh khoản của phân khúc nhà liền thổ đang thấp hơn đáng kể so với căn hộ chung cư, vốn có mức giá vừa túi tiền và thanh khoản cao hơn.

Một kết quả khảo sát mới đây từ chuyên trang Nhà Tốt cho thấy, phần lớn người mua nhà liền thổ trong nửa đầu năm nay đều chọn mức giá mục tiêu dưới 10 tỷ đồng. Nghiên cứu từ Batdongsan cũng ghi nhận 70% người tìm kiếm bất động sản đang tập trung vào các căn hộ thấp tầng dưới 10 tỷ, trong khi loại hình trên 30 tỷ chỉ chiếm chưa đến 10% nhu cầu.

Dự báo thị trường trong thời gian tới, các đơn vị nghiên cứu ước tính TP HCM sẽ có khoảng 1.000-1.300 căn nhà liền thổ mở bán mới, trong đó một nửa tập trung tại TP Thủ Đức. Tuy nhiên, phần lớn vẫn là sản phẩm cao cấp có giá trị trên 30 tỷ đồng. Xu hướng tăng giá sơ cấp nhà liền thổ sẽ tiếp tục duy trì do áp lực chi phí đầu vào gia tăng. Việc áp dụng cơ chế xác định giá đất theo thị trường và khung giá đất mới sẽ làm tăng chi phí phát triển dự án, từ đó khiến các chủ đầu tư khó giảm giá sản phẩm.

Giá bán sơ cấp sẽ vẫn neo ở mức cao nhằm đảm bảo lợi nhuận, dẫn đến giá thứ cấp được dự báo tăng theo. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá thứ cấp nhà liền thổ sẽ chậm hơn so với giai đoạn 5 năm trước, do phần lớn dự án mới sẽ nằm xa trung tâm, mức giá bị giới hạn bởi sức mua thực tế. Trong cùng một khu vực, các dự án mới sẽ tiếp tục thiết lập mặt bằng giá cao hơn, đẩy các căn cũ trở thành lựa chọn phù hợp hơn với người mua có ngân sách hạn chế.

Trước bối cảnh giá sơ cấp cao, giao dịch chậm, nhiều chủ đầu tư sẽ tung ra thêm các chính sách bán hàng ưu đãi nhằm kích cầu. Tuy nhiên, áp lực tài chính và khoảng cách giữa nhu cầu thực và mức giá hiện tại vẫn là rào cản lớn của phân khúc này trong việc đạt được sự phục hồi bền vững.

Phương Uyên