Giả 'nhà gái' lừa người đàn ông Trung Quốc cưới vợ Việt

Ngày 8/11, Thảo; Nguyễn Hoàng Anh Vũ - chồng Thảo; Thạch Trọng; Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Hoàng Oanh (18-42 tuổi) bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, tháng 4, Phương Thảo biết người đàn ông Trung Quốc muốn tìm vợ Việt nên liên hệ, hứa môi giới kết hôn. Bà này tìm đến những người ở xã Tân Hòa để đóng giả là nhà gái. Trong đó Ngọc Thảo làm cô dâu; Vũ và Oanh làm cha mẹ, Trọng làm hàng xóm cô gái.
Sau khi gặp gỡ và tạo lòng tin, Phương Thảo đòi 300 triệu đồng tiền môi giới kết hôn, hứa sẽ các thủ tục để đưa cô dâu sang Trung Quốc.
Sau khi nhận tiền, nhóm này cắt toàn bộ liên lạc với người đàn ông Trung Quốc. Nhận được tin tố giác, công an điều tra và bắt bà Thảo cùng những đồng phạm.
Ngọc Tài - Đặng Thanh