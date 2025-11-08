Giả 'nhà gái' lừa người đàn ông Trung Quốc cưới vợ Việt

Đồng ThápNguyễn Thị Phương Thảo, 42 tuổi, bị cáo buộc cùng chồng và đồng phạm giăng bẫy lừa 300 triệu đồng của người đàn ông Trung Quốc muốn tìm vợ Việt.

Ngày 8/11, Thảo; Nguyễn Hoàng Anh Vũ - chồng Thảo; Thạch Trọng; Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Hoàng Oanh (18-42 tuổi) bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Phương Thảo (trái) và Nguyễn Hoàng Anh Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đặng Thanh

Theo điều tra, tháng 4, Phương Thảo biết người đàn ông Trung Quốc muốn tìm vợ Việt nên liên hệ, hứa môi giới kết hôn. Bà này tìm đến những người ở xã Tân Hòa để đóng giả là nhà gái. Trong đó Ngọc Thảo làm cô dâu; Vũ và Oanh làm cha mẹ, Trọng làm hàng xóm cô gái.

Sau khi gặp gỡ và tạo lòng tin, Phương Thảo đòi 300 triệu đồng tiền môi giới kết hôn, hứa sẽ các thủ tục để đưa cô dâu sang Trung Quốc.

Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Thạch Trọng (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đặng Thanh

Sau khi nhận tiền, nhóm này cắt toàn bộ liên lạc với người đàn ông Trung Quốc. Nhận được tin tố giác, công an điều tra và bắt bà Thảo cùng những đồng phạm.

Ngọc Tài - Đặng Thanh