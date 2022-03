Giá nhà đất phía Nam tăng gần 30%

Cuối năm 2021, bình quân giá nhà liền thổ trên thị trường sơ cấp phía Nam đạt 2.955 USD một m2 đất, đội thêm 28,8% so với cùng kỳ.

Báo cáo thị trường nhà liền thổ 5 tỉnh miền Nam của JLL cho biết, nguồn cung nhà xây sẵn tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu đều tăng giá chào bán sơ cấp cuối năm 2021. Bình quân giá chào bán nhà liền thổ tại Sài Gòn ghi nhận khoảng 6.500 USD một m2 đất chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), còn 4 tỉnh phụ cận dao động trong ngưỡng 1.800-3.000 USD một m2 đất.

Quý IV/2021, bình quân giá giá bán nhà liền thổ tại 5 tỉnh phía Nam này ghi nhận ở mức 2.955 USD một m2 đất, tăng 28,8% so với năm trước. Nhiều chủ đầu tư các dự án tích hợp quy mô lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Long An tăng giá 5-10% so với đợt mở bán trước và tăng 20-30% trong vòng 12 tháng qua. Nguyên nhân giá nhà liền thổ tăng do rổ hàng mới đều rơi vào nhóm tài sản giá trị cao như: dinh thự ven sông, nhà phố thương mại diện tích lớn đối diện với quảng trường thương mại, bến du thuyền...

Thị trường nhà phố, biệt thự xây sẵn tại Đồng Nai. Ảnh: Phước Tấn

JLL cho hay lượng mở bán nhà liền thổ mới của cả thị trường miền Nam trong quý IV/2021 đạt gần 2.100 căn, trong đó TP HCM chỉ đóng góp 223 căn (chủ yếu từ các dự án quy mô nhỏ). Tăng trưởng nguồn cung mới chủ yếu đến từ bốn tỉnh vệ tinh với hơn 1.800 căn, dẫn đầu là Bình Dương với hơn 1.000 căn, tiếp đến là Đồng Nai gần 500 căn, Bà Rịa - Vũng Tàu 250 căn và cuối cùng là Long An gần 100 căn.

Bốn tỉnh vệ tinh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu có lượng giao dịch thành công trên 2.030 căn, đến từ các dự án tích hợp, phức hợp quy mô lớn. TP HCM bán được 214 căn, tập trung ở các địa bàn đông dân nhập cư gồm quận 12, Tân Phú, Bình Tân.

Năm 2022, dự kiến khoảng 11.400 căn nhà phố, biệt thự xây sẵn sẽ được chào bán tại 4 thị trường vùng ven Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng TP HCM có nguồn cung khiêm tốn hơn (ước tính có khoảng 1.500-2.000 căn đủ điều kiện mở bán) trong năm nay.

Vũ Lê