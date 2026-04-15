Giả 'nhà báo pháp luật' cưỡng đoạt 6 triệu đồng

Hải PhòngGiả danh "nhà báo pháp luật", Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái đã đe dọa một người dân để cưỡng đoạt 6 triệu đồng.

Hôm nay, Công an TP Hải Phòng thông tin, từ tháng 4/2025, trong lúc anh Đoàn Văn Kiên (50 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng) tôn nền trang trại nuôi gà, Trần Trung Khanh (42 tuổi, trú xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (35 tuổi, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng) xuất hiện, tự giới thiệu là "nhà báo pháp luật" khẳng định việc san lấp mặt bằng là trái quy định.

Hai người chủ động lấy số điện thoại của anh Kiên và giữ liên lạc.

Khanh và Phái khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Cuối tháng 12/2025, khi thấy anh Kiên tiếp tục thi công, nhóm này quay lại, lấy cớ "cuối năm rồi, làm nhiều thì phải đồng hành với anh em một tí". Khanh và Phái liên tục đe dọa báo chính quyền thu máy xúc nếu anh Kiên không chi tiền.

Sợ bị đình chỉ công việc và mất phương tiện làm ăn, anh Kiên đưa 3 triệu đồng. Nhưng Khanh yêu cầu đủ 6 triệu đồng, hẹn vài ngày sau quay lại lấy nốt phần.

Ngày 31/12/2025, hai người này tìm đến "đòi nợ" và vợ anh Kiên đã đưa thêm 3 triệu đồng. Sự việc đã được một người ở gần đó quay lại.

Video sau đó được đăng tải lên mạng xã hội Facebook, gây xôn xao dư luận và trở thành bằng chứng quan trọng để cơ quan công an vào cuộc.

Ngày 10/3, Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự, xác định Khanh và Phái giả danh nhà báo để tống tiền. Đến ngày 14/4, lệnh bắt tạm giam được thi hành.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ còn có các nạn nhân tương tự hay không.

Lê Tân