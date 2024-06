Giá nhà Australia tăng 16 tháng liên tiếp

Tính đến tháng 5, giá nhà toàn quốc Australia đã tăng 16 tháng liên tiếp, theo hãng tư vấn bất động sản CoreLogic.

Dữ liệu mới công bố của CoreLogic cho hay, giá nhà toàn quốc tăng 0,8% trong tháng 5 so với tháng 4, nhanh nhất kể từ tháng 10/2023. So với cùng kỳ 2023, giá nhà tăng 8,3%.

Giám đốc nghiên cứu CoreLogic Tim Lawless, cho biết nguồn cung thấp đã khiến giá nhà ở Australia tăng bất chấp lãi suất tăng, áp lực chi phí sinh hoạt và tâm lý bi quan của người tiêu dùng. "Lượng nhà niêm yết mới được thị trường hấp thụ nhanh chóng, khiến tồn kho duy trì mức thấp và gây áp lực tăng giá", ông nói.

Dữ liệu của CoreLogic cho biết nguồn cung nhà ở sẵn có, dựa trên số lượng nhà được rao bán trong bốn tuần qua, vẫn ở dưới mức trung bình. Điều này dẫn đến giá nhà tăng cao tại thành phố thủ phủ các bang.

Tăng trưởng giá nhà tại các thành phố Australia tháng 5 so với cùng kỳ 2023. Nguồn: CoreLogic

Top 3 địa phương có giá nhà tăng nhanh nhất so với cùng kỳ là Perth, Brisbane, Adelaide, lần lượt tăng 22%, 16,3% và 14,4%. Tính theo giá tuyệt đối, trung bình các căn nhà tại những nơi này tăng hơn 12.000 USD mỗi tháng. Nguyên nhân do lượng bất động sản có sẵn để bán ở Perth và Adelaide vẫn thấp hơn 40% so với mức trung bình 5 năm và ở Brisbane thấp hơn 34%, theo Lawless.

Ở Melbourne và thủ đô Canberra, giá nhà tăng lần lượt 1,8% và 2%. Tại Sydney, giá nhà tăng 7,4% tháng qua. Hiện giá trung bình của một ngôi nhà ở thành phố lớn nhất Australia này xấp xỉ 1,16 triệu đôla Australia (771.632 USD), mức cao nhất cả nước.

Cuộc thăm dò của Reuters vào tuần trước dự báo mức tăng giá nhà ở nước này sẽ vượt xa lạm phát trong 2 năm tới. Việc các nhà xây dựng không thể tăng nguồn cung đã khiến Australia trở thành một trong những thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới. "Tồn kho tại các thị trường địa phương vẫn dưới mức trung bình dù hoạt động xây dựng tăng so với thời điểm này năm ngoái", Lawless cho biết.

Anh Kỳ (theo Reuters, CoreLogic)