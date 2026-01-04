Giả nam giới bỏ trốn sau khi trộm vàng của người tình

Cà MauLê Phương Yến, 29 tuổi, sau khi trộm vàng của người yêu đã bỏ trốn và thay đổi diện mạo nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Chiều 4/1, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt giữ Yến khi đang lẩn trốn tại phường Cát Lái (TP HCM), điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, giữa năm 2019, Yến quen biết một phụ nữ qua mạng xã hội, sau đó nảy sinh tình cảm và chung sống với nhau.

Lê Phương Yến thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Cà Mau

Tháng 10/2023, Yến đưa người yêu về sống tại nhà cha mẹ ruột ở xã Long Điền. Khoảng tháng 8/2024, lợi dụng lúc người tình vắng nhà, Yến lấy trộm 1,5 lượng vàng 24K rồi tráo bằng vàng giả.

Ngày 21/10/2024, khi kiểm tra 15 chiếc nhẫn vàng, nạn nhân phát hiện có dấu hiệu bất thường và yêu cầu Yến giải thích. Sau khi thừa nhận hành vi trộm cắp, Yến bỏ trốn khỏi địa phương.

Nạn nhân trình báo công an. Yến bị phát lệnh truy nã vào tháng 10/2025.

Trong thời gian lẩn trốn, Yến thay đổi ngoại hình, giả dạng nam giới nhằm tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

An Minh