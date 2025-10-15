Giả mạo tổng đài taxi để lấy tiền hoa hồng của tài xế

Hải PhòngHai người đàn ông ở Hải Phòng bị phạt 7,5 triệu đồng vì lập trang website, số điện thoại giả mạo các taxi uy tín để cung cấp khách cho lái xe tự do.

Sự việc được phát giác khi Công an Hải Phòng nhận phản ánh của người dân về việc gọi nhầm vào các số tổng đài mạo danh hãng taxi, dẫn đến bị thu phí cao, phục vụ kém.

Theo xác minh của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các trang website: https://taxitai-haiphong.com, https://taxitaidatcang.com, https://taxidatcang, cùng các số điện thoại 0705669699, 0782138139, 0792859869, 0794868838 có dấu hiệu giả mạo hãng taxi uy tín.

Công an làm việc với người giả mạo tổng đài taxi trên mạng xã hội.

Công an xác định người đàn ông 37 tuổi trú tại phường An Hải, Hải Phòng là người chủ mưu, đã thuê một người tạo tài khoản Gmail, sau đó chạy quảng cáo để đẩy các số điện thoại giả mạo này lên kết quả tìm kiếm của Google.

Khi khách hàng gọi vào, thông tin sẽ được chuyển tới nhóm Zalo do họ quản lý, tập hợp nhiều lái xe tự do. Những tài xế này nhận khách qua trung gian, sau mỗi chuyến phải nộp lại 15% doanh thu cho tổng đài giả mạo.

Phòng An ninh mạng đánh giá, thủ đoạn này không chỉ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp chính thống mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng như: không được bảo hiểm hành trình, giá cước không minh bạch, và nguy cơ bị lừa đảo.

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính hai người trên về hành vi "giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật".

Lê Tân