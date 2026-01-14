Giả luật sư rồi cùng nhân tình dụ nhiều người góp vốn

Tự nhận là luật sư giỏi, quen biết nhiều lãnh đạo, Nguyễn Thị Thanh Vân và người tình lừa bị hại góp vốn mua dự án, giải quyết tranh chấp đất đai, chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Ngày 14/1, Nguyễn Thị Thanh Vân (61, Phó giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Đại Hưng Phát) bị TAND TP HCM tuyên phạt 16 năm tù; Nguyễn Sỹ Huấn (60 tuồi, chung sống với Vân như vợ chồng) lĩnh 7 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Vân là Phó giám đốc Công ty Đại Hưng Phát do con trai làm Giám đốc nhưng được ủy quyền điều hành hoạt động kinh doanh.

Do thua lỗ, nợ tiền nhiều người, Vân nảy sinh ý định lừa đảo. Bị cáo tự giới thiệu mình là luật sư giỏi, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp Nhà nước, có khả năng giải quyết các tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài.

Tưởng thật, nhiều cá nhân, tổ chức ký thỏa thuận nhờ Vân đứng ra hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khoảng tháng 1/2019, Vân được ông Sơn nhờ giải quyết việc đòi lại 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán nhà đất tại huyện Nhà Bè (cũ), với phí dịch vụ 250 triệu đồng. Sau khi không thực hiện được, Vân đã hoàn trả khoản tiền này.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân và Nguyễn Sỹ Huấn tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Trong thời gian đó, Vân biết ông Sơn đang rao bán căn nhà tại quận 7 (cũ) với giá 10 tỷ đồng nên liên hệ vờ đặt vấn đề mua. Vân tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, cho xem hình ảnh chụp chung (thực chất là ảnh ghép) và khẳng định việc mua nhà có liên quan đến "chỉ đạo" của các lãnh đạo này. Đồng thời, bà ta khoe có đường dây "chạy án", chuyên gỡ vướng các vụ đất đai phức tạp.

Khi ông Sơn đã tin tưởng, Vân đưa ra phương án góp vốn cùng mình để giải quyết tranh chấp, hoàn thiện giấy chứng nhận các thửa đất và sẽ được chia 50% giá trị đất sau khi hoàn tất. Hai bên thỏa thuận ông Sơn bán căn nhà nói trên cho Vân với giá 10 tỷ đồng, trong đó 7,9 tỷ đồng được dùng góp vốn cùng Vân; Vân cam kết hoàn trả cho ông Sơn 2 tỷ đồng tiền chênh lệch.

Do không có khả năng tài chính, đang nợ nhiều người và có nợ xấu ngân hàng, Vân nhờ Huấn đứng tên ký hợp đồng mua nhà. Sau đó, Huấn đem nhà thế chấp vay ngân hàng 6,4 tỷ đồng. Khi được giải ngân, Vân dùng 2 tỷ đồng chuyển trả cho ông Sơn; số còn lại bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cũng với thủ đoạn trên, Vân tiếp tục đưa thông tin gian dối về khả năng "quan hệ, can thiệp" để giải quyết tranh chấp đất đai, nhận góp vốn của một giám đốc công ty để hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng 30.000 m2 đất tại Đồng Nai với cam kết sẽ chia lại lợi nhuận.

Tin tưởng, nữ giám đốc này đã chuyển cho Vân 5 tỷ đồng nhưng sau đó bà ta sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn nhận được nhiều đơn tố cáo của hơn chục người đối với Vân. Song, kết quả xác minh kết luận đây là các hành vi dân sự, vay mượn.

Tại tòa hôm nay, hai bị cáo thừa nhận về các hành vi sai phạm của mình.

Bình Nguyên