Giả luật sư, nhận ủy quyền khiếu kiện đất đai

Thái NguyênTriệu Văn Quân bị cáo buộc giả là luật sư, nhận ủy quyền làm thủ tục hồ sơ đất đai và giải quyết khiếu kiện để lừa tiền người dân.

Ngày 10/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự ông Quân, 53 tuổi, trú xã Đại Phúc, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, ông Quân từng công tác trong ngành kiểm sát và năm 2018 bị kết án 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chấp hành án phạt xong, người này không có nghề nghiệp ổn định và thường tự giới thiệu là luật sư.

Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp với Quân. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Quân bị cáo buộc nhận ủy quyền tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, đặc biệt về đất đai nhưng nhận tiền mà không giải quyết được như hứa hẹn và cũng không trả lại nên bị tố cáo.

Khám chỗ ở của Quân, công an thu hàng trăm bộ hồ sơ của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc ủy quyền. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Phạm Dự