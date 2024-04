Giả luật sư để lừa 'chạy án'

Nghệ AnTrần Thị Thủy, 44 tuổi, nói dối là luật sư, có quan hệ thân thiết với cán bộ cơ quan Nhà nước để lừa "chạy án" cho 8 bị can, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 16/4, Thủy, quê ở quận Gò Vấp, TP HCM, hiện tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, tháng 10/223, Thủy liên lạc với một số công ty luật trụ sở ở TP HCM và Hà Nội, thỏa thuận mở văn phòng đại diện ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Thủy tự nhận là luật sư, đóng vai trò là "giám đốc truyền thông" hoặc "phó trưởng chi nhánh" của chi nhánh.

Lập xong văn phòng đại diện, Thủy tự mở dịch vụ tư vấn pháp lý nhằm tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Khi người bị khởi tố nhưng được tại ngoại, hoặc gia đình có con đang bị giam giữ đến nhờ tư vấn, Thủy khoe thân quen với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Nhà nước nên "có thể can thiệp giúp tại ngoại, hưởng tù treo, hoặc giảm nhẹ hình phạt tù, thậm chí chỉ phạt hành chính".

Thủy nói việc "chạy án" là làm ngoài hợp đồng với công ty luật, dựa trên mối quan hệ riêng, do đó chi phí rất đắt. Trung bình một bị can muốn "chạy" giảm án phải chi khoảng 50 triệu đồng, để tại ngoại là 250 triệu đồng, nếu muốn án treo hoặc trắng án thì mất 400-500 triệu đồng.

Tin lời, từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, 8 bị can ở huyện Nghi Lộc và TP Vinh phạm tội về Đánh bạc và Cố ý gây thương tích đã trực tiếp gặp thỏa thuận, hoặc nhờ người thân trong gia đình đứng ra làm cầu nối đưa cho Thủy hơn 2 tỷ đồng để làm chi phí lo lót, nhờ "tác động" giúp được giảm án hoặc trắng án.

Chốt xong giao kèo, Thủy không nhờ ai can thiệp vụ án, chỉ liên hệ với một số luật sư nhờ đứng ra bào chữa tại tòa. Những bị can đã chi tiền vẫn bị xử đúng khung so với hành vi phạm tội, không được giảm án như Thuỷ hứa hẹn.

Thủy khai số tiền chiếm đoạt dùng tiêu xài cá nhân, đóng học phí trường quốc tế cho con. Khi bị hại nhắn tin đòi lại tiền thì không trả lời, cắt liên lạc.

Giữa tháng 4, từ tố cáo của các nạn nhân, Thủy bị Công an tỉnh Nghệ An bắt.

Cảnh sát đang điều tra vai trò của một số công ty luật trong việc liên kết làm ăn với Thủy nhằm tiếp tay người phụ nữ này thực hiện các hành vi phạm tội.

Đức Hùng