Giả logo công an để quảng cáo cho vay nặng lãi

TP HCMPhạm Văn Danh, 30 tuổi, in cảnh báo an ninh trật tự có logo ngành Công an lên tờ rơi gắn mã QR cho vay tiền nhanh, lãi suất lên đến 360% mỗi năm.

Danh đã bị Công an TP HCM bắt tạm giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, ngày 1/9.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi dùng tờ quảng cáo giả mạo logo, hình ảnh ngành Công an để cho vay của Danh là thủ đoạn mới, vừa xâm phạm uy tín lực lượng chức năng, vừa khiến người nhẹ dạ dễ sập bẫy tín dụng đen.

Phạm Văn Danh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an TP HCM đồng loạt ra quân bóc xóa bảng quảng cáo, tờ rơi sai quy định tại nhiều tuyến đường, khu dân cư. Lực lượng làm nhiệm vụ thu thập hàng loạt số điện thoại in trên quảng cáo cho vay, dịch vụ hút hầm cầu; đồng thời vận động người dân cung cấp thông tin có dấu hiệu tội phạm.

Tại phường Bà Rịa (Vũng Tàu cũ), từ tin báo của người dân, công an bắt quả tang người phát tờ rơi cho vay trái phép. Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vào cuộc điều tra, bắt giữ Danh.

Quảng cáo cho vay lãi nặng có hình ảnh giả cảnh báo của ngành Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định, Danh tổ chức cho vay lãi nặng tại TP Vũng Tàu cũ, với lãi suất thấp nhất 0,83%/ngày (hơn 360% mỗi năm), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Danh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP HCM, công an thu giữ nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay; phát hiện Nguyễn Đại Dương (36 tuổi) dương tính với ma túy đá, đã bàn giao cho công an phường xử lý.

Các tờ rơi quảng cáo. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP HCM khuyến cáo người dân không tin các quảng cáo cho vay nhanh, kể cả khi có gắn logo hay danh xưng "Công an"; khi phát hiện hành vi phát, dán quảng cáo trái phép cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương.

Nhật Vy