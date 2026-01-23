Giá lạnh đo sức mạnh của đàn ông

Mình sinh năm 1979, độc thân, chưa từng kết hôn, nhiều khi nghĩ lại, độc thoại với chính mình cũng thấy khá thú vị và khôi hài.

Mình là người thiên về hướng nội. Sau bao năm làm việc xa quê, từ Sài Gòn, Bình Dương đến Hà Nội, hiện tại mình đã về làm việc tại quê nhà ở Hà Nam. Không còn thiết bon chen chức vụ nữa; hiện tại, ngày đi làm tự do, tối về làm những công việc bản thân yêu thích.

Mình từng quen một số bạn gái thời đại học nhưng chẳng đi đến đâu. Rồi công việc vội vã cuốn trôi thời gian, tuổi trẻ, sức lực và nghị lực. Có lúc đứng giữa băng giá của cái lạnh, thật sự rùng mình, nhưng cũng thật cảm ơn cuộc sống vì vẫn cho bản thân sức mạnh để đứng vững.

Qua mục làm quen này, cũng có nhiều bạn nữ nhắn tin làm quen, nhưng với kiểu cách quá sang chảnh hoặc quá kiêu kỳ thì mình xin phép nhé.

Mình chỉ thích làm quen với những bạn nữ biết rõ bản thân muốn gì, không quá tham vọng, không quá bon chen, còn đua chen vừa phải thì vẫn được. Còn mình chỉ là một người rất bình thường, mong muốn chốt lại để lập gia đình, trọn vẹn nghĩa vụ của một người con trước đấng sinh thành.

Good luck.

