Giả làm trung gian vận chuyển, lừa tiền nhiều tài xế chuyên nghiệp

Đà NẵngGiả làm trung gian vận chuyển, người đàn ông lừa nhiều tài xế chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Nguyễn Phước Anh (36 tuổi, trú phường An Khê) theo quyết định truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Phước Anh khi bị bắt. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, từ tháng 1/2024, Anh sử dụng các tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo tham gia nhiều hội nhóm như "Hội lái xe Bắc - Nam", "Hội xe tải Bình Định - Sài Gòn" để tìm tài xế có nhu cầu nhận chở hàng liên tỉnh.

Anh tìm kiếm các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Sau khi có thông tin, Anh chụp lại hình ảnh lô hàng gửi cho tài xế, đứng ra thỏa thuận giá cước rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để được nhận hàng.

Tin tưởng, nhiều tài xế đã chuyển tiền vào tài khoản do Anh cung cấp. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người này cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Cơ quan điều tra xác định với thủ đoạn trên, Anh đã lừa nhiều tài xế vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã vào tháng 1/2026.

Trong thời gian bỏ trốn, Anh di chuyển qua nhiều địa phương như Bắc Ninh, Huế và TP HCM nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau quá trình xác minh, theo dõi di biến động, đến ngày 13/2, khi Anh trở về Đà Nẵng thăm người thân, trinh sát phối hợp công an địa phương bắt giữ.

Ngọc Trường