Gia Lai xúc tiến xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc

UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc năm 2025, với sự tham dự của hơn 150 doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn trong, ngoài nước.

Hội nghị diễn ra ngày 18/8 tại thành phố Pleiku. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh đây là dịp để cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận thông tin, mở rộng cơ hội hợp tác với thị trường Trung Quốc - đối tác thương mại lớn và giàu tiềm năng của Việt Nam. Đồng thời, hội nghị là diễn đàn trao đổi, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giao thương song phương, góp phần nâng cao giá trị và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Theo lãnh đạo tỉnh, Gia Lai có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước, nhiều lợi thế phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản và năng lượng tái tạo. Khoảng 753.000 ha đất đỏ vàng thuận lợi cho các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả và dược liệu.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng giao thông, logistics ngày càng hoàn thiện, kết nối với cảng Quy Nhơn, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, sân bay Pleiku và các tuyến cao tốc. Tỉnh cũng đang phát triển mạnh năng lượng sạch như thủy điện, điện mặt trời, điện gió. Những điều kiện này giúp Gia Lai trở thành trung tâm sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản quy mô lớn.

Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện từ năm 2008. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, cơ cấu hàng xuất khẩu chuyển dịch tích cực. Nhiều sản phẩm của Gia Lai như gỗ, sắn, cà phê, hồ tiêu, cao su, cùng trái cây tươi (chuối, chanh dây, sầu riêng) và các sản phẩm chế biến sâu (nước ép, trái cây sấy) đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thực phẩm.

Một số doanh nghiệp tiêu biểu góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Gia Lai tại thị trường này gồm: Vĩnh Hiệp, Hoa Trang Gia Lai, Louis Dreyfus, Hưng Thắng Lợi Gia Lai, Doveco Gia Lai...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tiêu chuẩn, quy định của thị trường Trung Quốc; giải pháp nâng cao năng lực sản xuất - chế biến - logistics; ứng dụng công nghệ quản lý vùng trồng và AI trong xuất khẩu quy mô lớn.

Sau quá trình trao đổi, doanh nghiệp hai nước đã ký 7 biên bản ghi nhớ hợp tác các sản phẩm như sầu riêng, chanh dây, cà phê, chuối, nông sản chế biến, sơ chế...

Ông Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định Gia Lai cam kết cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. "Lợi ích của doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng chính là lợi ích của tỉnh", ông nói.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài, giúp nông sản Gia Lai thâm nhập sâu rộng vào thị trường Trung Quốc và nâng cao giá trị trên trường quốc tế.

Thế Đan