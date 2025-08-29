Gia Lai triển khai giải pháp chống khai thác hải sản trái phép

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, ngăn chặn vi phạm IUU và phát triển thủy sản bền vững.

Sáng 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chủ trì cuộc họp nhằm thúc đẩy các giải pháp phòng chống khai thác IUU trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc ngày 27/8 tại Gia Lai. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, ngăn chặn vi phạm IUU và phát triển thủy sản bền vững.

Tính đến ngày 25/8, toàn bộ 5.827 tàu cá có chiều dài từ 6 m đã được đăng ký và cập nhật lên hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). 100% tàu đã được rà soát, đồng bộ thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư (VNeID). Trong số 986 tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép), chỉ còn 9 tàu chưa đủ điều kiện đăng kiểm.

Về giám sát hành trình, 3.151 tàu cá 15 m trở lên (99,03%) và 193/209 tàu 12 m đến dưới 15 m đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Tỉnh đã phân công lực lượng trực trạm bờ 24/24 giờ để theo dõi, phát hiện và xử lý tàu cá vượt ranh giới hoặc cố tình vô hiệu hóa VMS khi hoạt động trên biển.

Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản được thực hiện nghiêm túc, không có lô hàng nào bị trả về. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là các tàu khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc mất kết nối VMS.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: "Gỡ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ cấp quốc gia, liên quan đến danh dự đất nước. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, đồng bộ".

Ông yêu cầu các đơn vị xử lý dứt điểm tồn tại trong công tác chống khai thác IUU, hoàn thành trước ngày 15/9. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát toàn bộ đội tàu, hướng dẫn chủ tàu đăng kiểm, cấp phép khai thác, lắp thiết bị VMS, xử lý tàu không còn hoạt động hoặc không đủ điều kiện.

Tỉnh kiên quyết không cho tàu chưa lắp VMS, chưa đăng kiểm, chưa gia hạn giấy phép ra khơi. Các địa phương cần tổ chức quản lý chặt vị trí neo đậu tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm, niêm phong tàu không đủ điều kiện. Tàu cá không đủ điều kiện khai thác sẽ được vận động giải bản (xóa đăng ký tàu cá khỏi danh sách quản lý) và hỗ trợ người dân chuyển hướng sang nuôi trồng, chế biến thủy sản.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác tại cảng; không để xảy ra tình trạng tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài. Các cơ quan chức năng phải tăng cường tuần tra, mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đảm bảo nâng cao tỷ lệ phát hiện và xử phạt.

Thế Đan