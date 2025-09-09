Gia Lai triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị số hóa, hệ thống lưu trữ và phần mềm ứng dụng để quản lý đồng bộ dữ liệu kê khai tài sản, thu nhập. Các bản kê khai giấy sẽ được chuẩn hóa và số hóa, hướng đến chuyển đổi từ phương thức "kê khai, xác minh" sang "chủ động kiểm soát, phòng ngừa".

Bên cạnh đó, Gia Lai sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu; phối hợp giữa các cơ quan trong việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu; đồng thời thực hiện thống kê, báo cáo kịp thời.

Thanh tra tỉnh được giao chủ trì, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu. Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp bảo vệ, bảo mật, lưu trữ và kết nối hệ thống với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sở Nội vụ tham gia bố trí nhân lực, đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức với hệ thống kiểm soát tài sản, thu nhập theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nghiêm túc thực hiện, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và hiệu quả theo lộ trình của Thanh tra Chính phủ. Toàn bộ dữ liệu phải được cập nhật, lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin quốc gia và tuân thủ quy định kết nối, chia sẻ trong quá trình vận hành.

Các cơ quan, đơn vị được đề nghị phổ biến, quán triệt nội dung về đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt và thực hiện nghiêm túc.

Thế Đan