Gia Lai tìm nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội Long Vân 1 tại Khu đô thị Long Vân, với quy mô hơn 2 ha và tổng vốn đầu tư trên 1.250 tỷ đồng.

Dự án nằm tại phường Quy Nhơn Bắc, có ranh giới phía Bắc giáp Khu Thiết chế công đoàn, phía Tây giáp Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài, phía Nam và Đông giáp đường quy hoạch lộ giới 24 m. Khu đất đã được giải phóng mặt bằng và san lấp đến cao độ nền.

Theo quy hoạch, Long Vân 1 sẽ cung cấp khoảng 1.265 căn hộ nhà ở xã hội và 48 căn nhà liền kề thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cho hơn 3.000 cư dân. Phần chung cư chiếm hơn 1,7 ha với 4 tòa cao 23 tầng (CT01, CT02, CT03, CT04), tổng diện tích xây dựng hơn 4.730 m2. Khu nhà liền kề gồm 48 lô cao 4 tầng, chức năng siêu thị, văn phòng cho thuê, mật độ xây dựng tối đa 80%.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.251 tỷ đồng, triển khai đến năm 2029. Trong đó, giai đoạn quý IV năm nay đến quý I/2026 sẽ hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, quý I/2027 đến quý II/2028 đưa vào sử dụng hai tòa chung cư đầu tiên.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư được lựa chọn phải xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội, cũng như cam kết giá bán tối đa căn hộ nhà ở xã hội không vượt quá 14 triệu đồng mỗi m2 sàn sử dụng, theo chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh Bình Định.

Theo chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ, đến năm 2030 tỉnh Gia Lai phải hoàn thành hơn 16.000 căn. Tỉnh hiện triển khai 14 dự án nhà ở xã hội, dự kiến khởi công thêm 6 dự án trong 6 tháng cuối năm. Từ nay đến năm 2026, dự kiến tỉnh sẽ hoàn thành 2.000 căn nhà ở xã hội theo đăng ký. Gia Lai thời gian qua liên tục chấp thuận đầu tư cho nhiều dự án quy mô lớn. Tỉnh cũng vừa trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ với 69 dự án, tổng vốn 119.700 tỷ đồng.

Theo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội thông qua ngày 12/6, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, lấy tên là Gia Lai. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch.

Phương Uyên