Gia Lai tìm nhà đầu tư cho 3 dự án nhà ở xã hội

Gia Lai đang kêu gọi đầu tư ba dự án nhà ở xã hội tại các khu vực Quy Nhơn Bắc, trung tâm Quy Nhơn và khu công nghiệp Trà Đa, với tổng vốn sơ bộ hơn 3.780 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, dự án Nhà ở xã hội Long Vân 1 được quy hoạch tại phường Quy Nhơn Bắc, trên khu đất hơn 2 ha. Dự án gồm một khối chung cư cao 23 tầng và một tầng hầm, kèm khu thương mại, dịch vụ với 48 căn liền kề cao 4 tầng. Khu đất đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.251 tỷ đồng.

Tại khu vực trung tâm, dự án Chung cư nhà ở xã hội tại số 1006 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, có diện tích hơn 0,3 ha, gồm một khối chung cư cao 25 tầng và một tầng hầm, cùng 8 căn nhà ở thương mại liền kề cao 6 tầng. Tổng vốn đầu tư khoảng 601,7 tỷ đồng. Khu đất thực hiện dự án đã được giải phóng mặt bằng, quy hoạch tổng mặt bằng được chấp thuận đầu tháng 12.

Ở phía Tây tỉnh Gia Lai, dự án Nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku, được quy hoạch trên diện tích hơn 6,6 ha, với các khối nhà cao 5 tầng, tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 1.933 tỷ đồng. Tuy nhiên, khu đất hiện chưa giải phóng mặt bằng hoàn toàn, vẫn còn một phần diện tích do người dân quản lý.

Bên cạnh các dự án đang tìm nhà đầu tư, Gia Lai mới đây đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông 2 (Lamer 3), quy mô khoảng 858 căn hộ trên diện tích hơn 1,6 ha, tổng vốn đầu tư hơn 901 tỷ đồng. Dự án gồm hai khối nhà cao 18 tầng, nối nhau bằng khối nhà thấp tầng và một tầng hầm, hiện chưa được đưa vào chương trình phát triển nhà ở của tỉnh sau sắp xếp.

Ngoài ra nhiều nguồn cung nhà ở xã hội tại Quy Nhơn bắt đầu được đưa ra thị trường. Cuối tháng 12/2025, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh (Đại Phú Gia) thông báo mở bán đợt một với 204 căn hộ, diện tích từ 30 đến 76 m2. Giá bán dao động từ 15,2 đến 16,9 triệu đồng mỗi m2, đã bao gồm VAT, chưa tính phí bảo trì. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua kéo dài đến giữa tháng 2 năm nay.

Từ 1/7/2025, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, lấy tên là Gia Lai. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, đô thị và du lịch. Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Gia Lai được giao chỉ tiêu xây dựng 16.600 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân, nhất là người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Phương Uyên