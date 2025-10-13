Gia Lai tìm hướng đẩy nhanh dự án xử lý nước thải hơn 1.000 tỷ

Gia Lai làm việc với Đại sứ quán Phần Lan nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước và xử lý nước thải gần 1.100 tỷ đồng.

Sáng 10/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam do Đại sứ Pekka Voutilainen làm trưởng đoàn, trao đổi tình hình triển khai dự án thoát nước và xử lý nước thải Pleiku.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.094 tỷ đồng (tương đương 41,26 triệu euro), trong đó vốn ODA của Chính phủ Phần Lan hơn 615 tỷ đồng. Giai đoạn một đang triển khai tại các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và Thống Nhất, dự kiến thực hiện đến năm 2026.

Đại sứ Pekka Voutilainen đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong hợp tác phát triển hạ tầng đô thị, song cho biết dự án đang gặp một số khó khăn và cần sự hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ. Ông bày tỏ mong muốn Chính phủ Phần Lan tiếp tục đồng hành Gia Lai trong việc cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết dự án đang được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm hiệu quả đầu tư, đồng thời nghiên cứu hướng triển khai đồng bộ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị Pleiku giai đoạn 2026-2030. Tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn phù hợp nhằm xây dựng các tuyến ống nhánh thu gom nước thải tại các phường, đấu nối vào hệ thống chính, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm tiến độ.

Ông Tuấn khẳng định Gia Lai coi trọng hợp tác với Phần Lan trong lĩnh vực hạ tầng môi trường, đồng thời mong muốn mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ sạch, quản lý đô thị thông minh, giáo dục và đào tạo nghề.

