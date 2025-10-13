Gia Lai thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp ngày 9/10, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư và phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Theo Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh có 99 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 5.400 ha, bình quân khoảng 55 ha mỗi cụm. Đến nay, tỉnh đã thành lập 62 cụm công nghiệp, trong đó 46 cụm đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy bình quân 82%. Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh thành lập mới hai cụm, mở rộng 4 cụm và thu hút 10 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật, vượt chỉ tiêu đề ra. Các cụm công nghiệp thu hút 25 dự án thứ cấp, tổng vốn đầu tư hơn 750 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 26.000 lao động, đóng góp khoảng 20% giá trị sản xuất công nghiệp và 35% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Về khu công nghiệp, năm 2025 Gia Lai đặt mục tiêu thu hút 45 dự án với tổng vốn khoảng 22.500 tỷ đồng. Đến nay, 4 khu công nghiệp đã thu hút được 19 dự án (đạt 42% kế hoạch), tổng vốn đăng ký gần 28.000 tỷ đồng (133% kế hoạch). Khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ đã lấp đầy diện tích; trong số các dự án, có 5 dự án FDI với tổng vốn khoảng 1,1 tỷ USD.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, công tác đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp gặp một số khó khăn khiến tiến độ xây dựng hạ tầng chậm, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư. Các nhà đầu tư kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ xúc tiến đầu tư, đặc biệt là tại các thị trường nước ngoài.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, đồng thời cho biết sẽ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối các khu, cụm công nghiệp. Ông đề nghị các nhà đầu tư chủ động triển khai dự án trong phạm vi thẩm quyền, nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng nội khu, đẩy mạnh thu hút đầu tư và chú trọng bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ phát triển công nghiệp. Ông nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là tập trung các dự án công nghiệp vào khu, cụm công nghiệp để thuận tiện quản lý, đảm bảo tiêu chí về môi trường và chất lượng. Trong 5 năm tới, tỉnh dự kiến dành hơn 200.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cải cách hành chính theo hướng nhanh gọn, rõ ràng và chính xác. Tỉnh sẽ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ quy định liên quan đến giấy phép, giá đất, vật liệu san lấp, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, mỗi tháng các chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ, nêu rõ khó khăn để kịp thời xử lý; mỗi quý, tỉnh sẽ tổ chức họp với các khu, cụm công nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy phát triển.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh ba tiêu chí để đánh giá năng lực nhà đầu tư khu, cụm công nghiệp là: năng lực tài chính, khả năng lấp đầy và chất lượng thu hút đầu tư. Đối với các khu, cụm đã triển khai, tỉnh sẽ rà soát năm tiêu chí về hạ tầng và hiệu quả đầu tư; đến cuối năm 2025 sẽ đánh giá lại, đồng thời xem xét thu hồi nếu dự án không đạt yêu cầu. Với các khu, cụm mới, Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Công Thương được giao chủ trì lựa chọn nhà đầu tư, đẩy nhanh thủ tục và phối hợp địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ kỳ vọng các nhà đầu tư và chính quyền địa phương sẽ cùng xây dựng một "hệ sinh thái công nghiệp" mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho tỉnh và người dân. Ông khẳng định Gia Lai luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư có tâm huyết, năng lực, góp phần thúc đẩy công nghiệp tỉnh phát triển bền vững trong thời gian tới.

Thế Đan