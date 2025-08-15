Gia Lai thúc đẩy giao thương tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng cường phối hợp, đẩy mạnh thương mại và xuất nhập khẩu với Campuchia.

Chiều 13/8, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có cuộc họp đột xuất với các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh về tình hình giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa thời gian qua.

Tại cuộc họp, đại diện Hải quan và Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết hoạt động giao thương giữa hai nước hiện chủ yếu dựa vào mặt hàng nông sản, mang tính thời vụ. Ngoài ra, doanh nghiệp chỉ thuê kho bãi để thu mua, tập kết, chưa có chế biến sâu, diện tích kho bãi chưa đáp ứng nhu cầu. Thời gian thông quan hàng hóa đến 17h30 mỗi ngày, song mùa cao điểm có thể kéo dài.

Quang cảnh cuộc họp ngày 13/8. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Sau khi nghe báo cáo nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu phải tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực. Lực lượng hải quan và biên phòng phải luôn trực chốt, sẵn sàng mở cửa thông quan để doanh nghiệp vận chuyển, lưu thông hàng hóa đến 20h hàng ngày.

Ông nhấn mạnh cần tận dụng thời cơ, huy động nguồn lực thúc đẩy giao thương với Campuchia, đổi mới tư duy quản lý, đồng hành cùng doanh nghiệp theo tinh thần "hải quan phải cùng doanh nghiệp bán hàng".

Tỉnh cũng định hướng đẩy mạnh quảng bá, thu hút đầu tư vào khu vực cửa khẩu, khuyến khích hoạt động mua bán, lưu thông hàng hóa, từng bước xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thành điểm giao thương sôi động và hiệu quả.

Thế Đan