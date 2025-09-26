Gia Lai tập trung triển khai các dự án trọng điểm quốc gia

Gia Lai vừa họp ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, bàn tiến độ và tháo gỡ vướng mắc hai dự án lớn là đường sắt tốc độ cao, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Sáng 23/9, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ hai, do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chủ trì, nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong triển khai hai dự án lớn: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo báo cáo, đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua địa phận tỉnh có tổng chiều dài hơn 115 km, điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc, giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi và điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây, giáp ranh tỉnh Đăk Lăk. Trên toàn tuyến có hai nhà ga gồm Bồng Sơn (phường Hoài Nhơn Nam) và Ga Diêu Trì (xã Tuy Phước Tây).

Kinh phí giải phóng mặt bằng toàn tuyến khoảng 6.410 tỷ đồng. Tỉnh đang quy hoạch 38 khu tái định cư với diện tích dự kiến gần 154 ha, phục vụ gần 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, 30 khu đã có quy hoạch chi tiết, các khu còn lại đang được thẩm định, phê duyệt.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài khoảng 125 km, tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, trong đó hơn 4.700 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuyến đường thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 100 km/h (riêng qua các đèo dưới 80 km/h). Dự án chiếm dụng hơn 940 ha đất, gồm đất trồng lúa, đất lâm nghiệp, đất khai thác...

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác bồi thường, điều chỉnh hướng tuyến qua đèo An Khê, đồng thời khảo sát vị trí tổ chức lễ khởi công. Ban chỉ đạo cấp xã cũng đã được thành lập để phối hợp thực hiện công tác đền bù, tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết mọi công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện hai dự án trọng điểm đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết các khâu chuẩn bị cho hai dự án cơ bản hoàn tất. Ông đề nghị các địa phương khẩn trương xác định giá đất cụ thể, bố trí khu tái định cư thuận lợi, đảm bảo sinh kế và an sinh lâu dài cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là hai dự án chiến lược, có ý nghĩa mở rộng không gian phát triển, tạo động lực kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và củng cố quốc phòng, an ninh. Ông yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ; tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng tái định cư, đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với chủ đầu tư để rà soát nguồn vật liệu, bảo đảm cung ứng cho cả hai dự án, tránh gián đoạn thi công.

Thế Đan