Gia Lai tăng cường hợp tác các tỉnh Nam Lào

Lãnh đạo Gia Lai tiếp và làm việc với đoàn đại biểu hai tỉnh Attapeu và Salavan (Lào) nhân dịp đoàn sang tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tại buổi làm việc diễn ra ngày 3/9, tại trụ sở UBND tỉnh, lãnh đạo hai bên cùng điểm lại kết quả hợp tác những năm qua.

Từ năm 2021 đến nay, hai bên đã phối hợp triển khai chương trình hợp tác theo các bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025 và đạt một số kết quả quan trọng. Về giáo dục và đào tạo, Gia Lai đã cấp 235 suất học bổng cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Hiện có hơn 120 sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai đã cử chuyên gia sang tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất tại các tỉnh Nam Lào; tổ chức các khóa tập huấn phẫu thuật, sản khoa, chăm sóc trẻ sơ sinh; trao đổi chuyên môn khoa học công nghệ và tiếp nhận cán bộ sang học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đối ngoại. Song song, tỉnh phối hợp tổ chức hội chợ, kết nối thương mại điện tử, tổ chức chương trình famtrip, quảng bá du lịch và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh... Đặc biệt, tỉnh Bình Định (cũ) đã hỗ trợ 60 tỷ đồng cho 4 tỉnh Nam Lào (mỗi tỉnh 15 tỷ đồng) để xây dựng công trình hữu nghị.

Tại sự kiện, đại diện các tỉnh bạn bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, đồng hành của Gia Lai trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ hạ tầng. Lãnh đạo hai tỉnh Attapeu và Salavan kỳ vọng mối quan hệ hợp tác sẽ ngày càng mở rộng, hiệu quả, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa các bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị tổng kết và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn mới 2026-2030. Ông nhấn mạnh đây sẽ là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Gia Lai và các tỉnh Nam Lào trong việc vun đắp, phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện, gắn bó bền chặt.

Thế Đan