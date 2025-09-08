Gia Lai sắp xây trung tâm đào tạo nhân lực tái tạo hơn 2.000 tỷ

Tỉnh Gia Lai đang xúc tiến đầu tư hình thành Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo ở xã Phù Mỹ Đông, vốn 2.300 tỷ đồng, rộng hơn 23 ha.

Ngày 6/9, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, dự án sẽ xây dựng xưởng sản xuất hydrogen xanh, trung tâm điều trị oxy cao áp, khu đào tạo trong nhà và ngoài khơi, tháp luyện tập, khu lưu trú thấp tầng và cao tầng, hệ thống turbine gió, trang trại năng lượng mặt trời cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Phối cảnh dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, còn có khu thể dục thể thao, sân đáp trực thăng, bãi đỗ xe, đảm bảo môi trường đào tạo - nghiên cứu - sinh hoạt khép kín cho học viên và giảng viên.

Khi hoàn thành, trung tâm sẽ tiếp nhận khoảng 400 học viên/khóa và hơn 117 giảng viên, cán bộ chuyên môn, dự án được kỳ vọng trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh tại Việt Nam.

Xã Phù Mỹ Đông có nhiều lợi thế tự nhiên như: tốc độ gió tại đây ổn định, nguồn bức xạ mặt trời dồi dào; quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi; nguồn lao động trẻ, dễ đào tạo chính, giảm sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực tự chủ cho các doanh nghiệp.

Trong tương lai, Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo còn có thể trở thành điểm đến đào tạo quốc tế, thu hút học viên từ Lào, Campuchia, Myanmar và các quốc gia lân cận, nâng cao vị thế của Gia Lai trên bản đồ hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng xanh.

Việc hình thành dự án tại Phù Mỹ Đông có ý nghĩa chiến lược, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Gia Lai trong tiến trình phát triển xanh. Với sự hội tụ của tiềm năng thiên nhiên, chính sách khuyến khích, nguồn nhân lực trẻ và định hướng chiến lược, Phù Mỹ Đông hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ năng lượng tái tạo, mở ra tương lai thịnh vượng cho địa phương và cả tỉnh Gia Lai.

Trần Hóa