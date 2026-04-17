Gia Lai sắp có 4 dự án điện gió, mặt trời gần 5.000 tỷ đồng

Tỉnh Gia Lai chấp thuận cho các nhà đầu tư làm 3 dự án nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1, 1A, 2 và nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3, tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định cho liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư EMI, Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2, xây dựng 4 dự án điện gió, mặt trời, hôm 16/4.

Theo đó, 3 dự án điện mặt trời Nhơn Hòa 1, 1A và 2, rộng gần 275 ha ở xã Ia Le, với 188 MW, với tổng vốn trên 3.200 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 (khoảng 1.700 tỷ đồng) sử dụng hơn 27 ha trên địa bàn xã Ia Le và Chư Pưh với tổng công suất lắp đặt là 42 MW.

Dự kiến các dự án sẽ khởi công tháng 11/2026, hoàn thiện, đưa vào vận hành tháng 8/2028.

Dự án điện gió, mặt trời ở khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Vương Quốc

Chính quyền tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp triển khai thủ tục đất đai, quy hoạch và đấu nối điện; hướng dẫn các thủ tục chuyên ngành và giám sát vận hành; giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Nhà đầu tư được yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường; đảm bảo thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn hệ thống điện. Việc chuyển nhượng dự án chỉ được thực hiện khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn. Lớn nhất trong danh mục là nhà máy điện gió Hòn Trâu - giai đoạn 1 tại xã Phù Mỹ Đông với quy mô lên tới hơn 48.300 tỷ đồng.

Các dự án điện gió vừa và nhỏ như Vân Canh 1 (hơn 6.900 tỷ đồng); Vân Canh 2 (trên 7.770 tỷ đồng); Vĩnh Thuận (gần 4.700 tỷ đồng); An Thành Gia Lai (1.580 tỷ đồng)...

Vương Quốc