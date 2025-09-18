Gia Lai nhân rộng mô hình câu lạc bộ đa thế hệ

Tỉnh đặt mục tiêu thành lập 70 câu lạc bộ đến 2035, bên cạnh 61 nhóm hiện có, phát huy kinh nghiệm của người cao tuổi, nâng cao chất lượng hỗ trợ cộng đồng.

Hoạt động lập mới chia làm hai giai đoạn: 2025-2030 thành lập 40 câu lạc bộ mới, ưu tiên tại các xã, phường chưa có mô hình; 2031-2035 tiếp tục thành lập thêm tối thiểu 30 câu lạc bộ. Tỷ lệ xã, phường có câu lạc bộ hoạt động đạt chuẩn sẽ được nâng dần lên 100% ở khu vực đồng bằng, 85% tại miền núi, biên giới, hải đảo.

Các câu lạc bộ hướng đến nhiều nhóm, đặc biệt là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và phụ nữ cao tuổi. Hoạt động của câu lạc bộ gồm 8 nội dung chính, gắn với các nhiệm vụ như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, tạo việc làm và xây dựng mạng lưới chăm sóc tại cộng đồng.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ: mở rộng mạng lưới câu lạc bộ, nâng cao chất lượng hoạt động, huy động nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh truyền thông và xây dựng hệ thống giám sát - đánh giá. UBND tỉnh giao Hội Người cao tuổi tỉnh chủ trì phối hợp các sở, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện, đảm bảo kinh phí, kiểm tra và giám sát thường xuyên.

Song song, Sở Y tế sẽ hướng dẫn lồng ghép các chương trình chăm sóc sức khỏe, tổ chức khám định kỳ và tập huấn cho cán bộ, tình nguyện viên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến khích tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương; các sở, ngành khác phối hợp hỗ trợ kinh phí, vận động nguồn lực trong và ngoài nước.

UBND tỉnh nhấn mạnh việc nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi, tạo môi trường gắn kết cộng đồng, phát huy kinh nghiệm của người cao tuổi trong khởi nghiệp, chuyển đổi số, nâng cao thu nhập, góp phần thích ứng với già hóa dân số. Mục tiêu cuối cùng là để người cao tuổi "sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc", đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Thế Đan